TikToker capturó momento en que perrito persigue auto que lo abandonó: “Lo más triste que verán hoy…”

El momento rápidamente se volvió viral en redes sociales, siendo la usuaria identificada como Daniela Castellini, quien menciona “esto es lo más triste que verán hoy”, para luego agregar que “este perrito iba detrás de las personas que lo abandonaron. No pude irme como si nada pasara”.

En el video se ve como el can corre a toda velocidad tras el vehículo, mientras Castellini menciona con evidente emoción: “esto es lo más triste que vi. No boten a sus perros, ¿qué hue* les pasa? Qué horrible, ahora, ¿qué hago?”.

En tanto, la Tiktoker realizó un corte en el video para explicar que todo ocurrió en la comuna de Colina, Región Metropolitana.

“Este perrito iba corriendo a toda marcha, sin parar. Le toqué la bocina y lo perseguí fácil por cinco kilómetros. Pero no paraba, no paraba, no paraba, así que aceleré a fondo, me bajé del auto y lo recogí”, reveló.

Inmediatamente después, mostró al pequeño animal, quien estaba al interior del auto. “Aquí está, aquí me lo traigo. Le voy a poner Blacky. Primero hay que ver si es de alguien, cosa que dudo”.

De igual manera, aseguró que el can “no tiene collar, se ve cachorro y está sucio, pero hay que buscarle hogar”, para luego sumar que “Se viene pegado a mí. No se sale de mi lado”.

Además, Castellini aprovechó de compartir la llegada de la mascota a su casa, aseverando que se encargará de encontrarle un hogar.

“Ahí está el chiquitín. Es chiquitito, es simpático, es dócil, se lleva bien con los niños, con las personas. Es un buen perrito”, relató.

Junto al video, la mujer aprovechó de acompañar su testimonio oral, con potentes palabras.

“Esto me rompe el corazón. Hoy, camino a mi trabajo, viví esta triste escena. Este perrito corría en medio de la calle detrás de un auto que lo dejo tirado”, comenzó narrando.

“¡Fue demasiada la impotencia! Así que paré a ayudarlo. Ahora busco familia para él. Favor compartan para buscarle un hogar”, explicó.