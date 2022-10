“Es mucho el sufrimiento”: Madre de víctima de clínica clandestina en Las Condes acusa demora en juicio condenatorio

El pasado 2 de febrero se conoció la muerte de Leslie Vergara Pavez, de 32 años, tras someterse a una cirugía estética en un centro estético clandestino ubicado en la comuna de Las Condes.

Días después de conocerse este caso y tras la detención de los dueños de dicha clínica, el Poder Judicial decidió decretar prisión preventiva para los tres imputados por homicidio, Teresa Díaz y sus dos hijos: Mónica y Jorge Flores.

Demora en el juicio

Hoy, a casi nueve meses de la muerte de Leslie Vergara Pavez, ADN conversó con la madre de la joven, Nancy Pavez, quien acusó una demora en el proceso judicial de este caso.

“Ellos están detenidos desde que pasó esto, y no han podido salir, en una denuncia lo intentaron, pero no lo lograron y ojalá Dios quiera que no salgan, porque si salen van a salir a lo mismo”, expresó la mujer.

“Van a esperar un tiempo, se van a cambiar de domicilio y van a seguir lucrando con esto, porque viven de esto”, agregó Pavez.

En cuanto al proceso judicial de este caso, Nancy detalló: “Se ha ampliado varias veces. Primero eran cuatro meses, después tres meses más. Ahora último de nuevo, pero ha habido intermedio una audiencia y ellos han tratado de sacarse la medida cautelar y pero siguen adentro”.

“Es mucho el sufrimiento”

En esa línea, la madre de Leslie Vergara precisó que para este 15 de noviembre está fijada una nueva audiencia, pero aclaró, que en ella no se entregará una condena.

“Hay que esperar que haya una condena y Dios quiera se haga justicia, porque es mucho el sufrimiento, mi nieta quedó sin su mamita, con psicólogo hasta el día de hoy, yo y ella, una familia destruida, porque es una hija, uno no espera que su hija muera antes que uno y en estas condiciones”, expresó.

Más casos

De ese modo, Nancy Pavez relató que una vez conocido el caso de hija, decenas de personas se han acercado a ella para contar sus experiencias en este tipo de negligencia médica.

“Muchas niñas me hablan por Instagram, hay personas que ya las tienen denunciadas desde mucho antes, niñas que han viajado a tratar de sacarse los biopolímeros, que tienen consecuencias”, dijo.

“Pienso que esto no va a terminar, porque es tanto lo que hay dando vuelta en el comercio del cuerpo, que pienso que no va a terminar, porque veo en Instagram ofertas, precios, promociones y llaman la atención, entonces las chiquillas joven con mayor razón”, cerró la madre de Leslie.

La fiscalización de la Seremi

En tanto, este mismo viernes, el secretario regional ministerial (seremi) de Salud de la Región Metropolitana, Gonzalo Soto, fiscalizó una clínica estética en la comuna de Providencia, la cual ha recibido denuncias menores, pero que no fue clausurada.

Tras las fiscalización, la autoridad sanitaria informó: “La Seremi lleva 56 sumarios, tenemos 16 prohibiciones de funcionamiento de clínicas estéticas y centros estéticos y tenemos una clausura recientemente decretada. Prácticamente, hace más de seis años que no se decretaba una clausura de una clínica”.

Este último hecho, en referencia al caso de la Clínica Croata, ubicada en la comuna antes mencionada, en donde una paciente quedó en extrema gravedad en la exPosta Central, tras ser sometida a una abdominoplastía y una cirugía mamaria.

Debido a esto, Soto entregó unas recomendaciones a las persona que estén pensando en someterse a alguna cirugía o intervención estética y llamó a informarse por los medios oficiales antes de cualquier procedimiento.

“Consulten en la página web de la Seremi la debida autorización del establecimiento y también en la Superintendencia, que los profesionales por los cuales están siendo atendidos, cuenten con la debida acreditación”, cerró el seremi de la RM.