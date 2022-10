Consejo para la Transparencia instruye sumario contra Subsecretaría de Interior por correos de Juan Francisco Galli

En sesión realizada esta mañana a primera hora, el Consejo para la Transparencia (CPLT) decidió instruir un sumario en contra de la Subsecretaría de Interior por lo ocurrido con los correos electrónicos enviados y recibidos por el exsubsecretario Juan Francisco Galli, requeridos vía Ley de Transparencia.

Esto, tras denegar la solicitud realizada por la Subsecretaría del Interior de ampliar por 4 meses el plazo para entregar las copias de dichas comunicaciones, luego de haber informado oficialmente al CPLT que habían sido borrados y retractarse de dicha versión.

Los argumentos del CPLT

Asimismo, el titular de del CPLT, Francisco Leturia, informó que la entidad remitirá los antecedentes de lo ocurrido a la Contraloría General de la República para los fines que estime pertinentes.

Leturia comentó que el consejo directivo identificó situaciones inéditas y de gravedad en el proceso de cumplimiento de esta decisión, que deben abordarse. Primero, refirió a la política y procedimientos internos de gestión documental del Ministerio del Interior, señalando que “la información que maneja no es para que no la puedan encontrar en los computadores y vamos a tomar medidas sobre eso”.

Sobre la última comunicación que envió la Subsecretaría al CPLT sobre este tema, detalló que en la respuesta se afirmaba que: “los correos electrónicos que después aparecieron, habían sido borrados por el Subsecretario Galli”.

“Esta es la primera vez en la historia del Consejo para la Transparencia que vemos una situación como esta y debemos tomar medidas. No se acogió la solicitud de nuevos plazos y la información tendrá que ser entregada a la brevedad. Además de eso, se acordó instruir un sumario por esta situación, por la gravedad que representa”, explicó el titular del CPLT.

Los antecedentes

Tras presentarse un amparo ante el Consejo para la Transparencia por parte del solicitante los correos electrónicos luego de que la Subsecretaría de Interior le negara el acceso a los antecedentes, el CPLT determinó que las copias de las comunicaciones requeridas debían entregarse.

Inicialmente, el Ministerio del Interior informó vía oficio —fechado el 4 de octubre (N°22.381)— al consejo para la Transparencia que “al momento de revisar la casilla de correo requerida, para extraer la información solicitada, se pudo constatar que los correos electrónicos fueron eliminados por parte del señor Galli”.

Agregando que “esta situación no pudo advertirse debidamente, por cuanto este Servicio no accedió a dicha casilla con anterioridad a lo resuelto por ese consejo, en vista de que su razonamiento siempre ha sido que no corresponde entregar dichos antecedentes”.

El pasado 18 de octubre, la cartera nuevamente mediante oficio informa al CPLT que existe la posibilidad de dar cumplimiento a la orden del organismo, argumentando que los correos solicitados estaban almacenados en un sub-directorio, el cual, por un error, “no fue considerado al momento de calcular y determinar los mensajes de correos electrónicos existentes en dicha cuenta”.

La Subsecretaría de Interior solicitó un plazo adicional de cuatro meses para realizar la entrega de los correos al reclamante, requerimiento que no fue acogido por el consejo.