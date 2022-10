Presidente Boric descarta nuevos retiros de AFP: “Tengo el deber de decir cosas que pueden no gustar”

La mañana de este jueves, en medio de su participación en el Encuentro Anual de la Pequeña Empresa (Enape), el Presidente Gabriel Boric descartó apoyar nuevos retiros de fondos de pensiones, debido al escenario económico nacional.

El Mandatario durante su discurso, que incluyó temas como la seguridad y un tenso momento con un asistente a la instancia debido al proceso constitucional, se refirió a la necesidad de mayor seguridad económica en Chile.

¿Qué dijo el Presidente?

“Hay quienes nos dicen: por qué Chile hoy tiene perspectivas de crecimiento tan duras. Lo que pasa estimados compatriotas, es que nosotros vivimos un desajuste importante el año pasado y tenemos que hacernos cargo y yo tengo el deber de decir cosas que pueden no gustar, de las cuales por cierto también soy responsable, porque fui diputado por ocho años, no me hago el leso”, dijo el Jefe de Estado.

“Hubo una expansión del consumo que no estuvo al nivel de la expansión de la economía, por tanto, hoy estamos en un momento de ajuste”, señaló el líder del Gobierno.

En esa línea, el Presidente Boric señaló: “Nos hemos preocupado de que llevemos adelante políticas fiscales responsables para que podamos crecer todos y todas y que no nos pase lo que pasa en otros países, en que la inflación se dispara y ya no la podemos agarrar más”.

“En esto vamos a ser tremendamente responsables, por eso, quiero que sepan que nuestro equipo económico, Ministerio del Trabajo, Economía, Hacienda, está trabajando y tiene las puertas abiertas permanente para abordar esta necesidad de seguridad económica”, sumó el Jefe de Estado.

“Un escenario difícil”

En ese sentido, respecto a los retiros de AFP, el Presidente Boric afirmó: “Sabemos que estamos en un escenario difícil, pero tenemos que ser responsables, lo más fácil sería tirar la casa por la ventana y anunciar sexto, séptimo, y octavo retiro, y después hacernos los lesos con las consecuencias”.

“Pero como Presidente de todos los chilenos, tengo el deber de velar por el bien común, aunque eso a la gente no le guste“, cerró el Mandatario.