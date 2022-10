“No nos van a amedrentar”: equipo de “Mucho Gusto” es agredido por un sujeto en medio de incidentes en Plaza Baquedano

Un intenso mediodía vivió el equipo de Mucho Gusto al realizar un seguimiento sobre los incidentes que se llevaban a cabo a esa hora en Plaza Baquedano. A tres años del Estallido Social, el equipo del matinal de Mega se trasladó hacia el emblemático sector, lugar donde fueron increpados y agredidos.

Todo comenzó cuando el reportero Simón Oliveros, en conjunto con su equipo de Mucho Gusto, grababan lo que ocurría en Plaza Baquedano.

De repente, un desconocido a rostro descubierto, con el mismo traje que tenían otros individuos con escudos, apareció para increpar de manera fuerte y airada al periodista de Mega, quien decidió apartarlo para continuar con su transmisión.

Se tuvieron que alejar del sujeto

Sin embargo, este individuo no se detuvo y empezó a agredir a los demás integrantes del equipo periodístico del matinal de Mega. Así, ante esta situación, los camarógrafos empezaron a retirarse, con la finalidad de evitar a este sujeto, quien no se detenía con sus agresiones. Frente a esta contingencia, José Antonio Neme pidió que se alejaran.

“Pero, por favor, a ver. ¿Pero qué le pasa a este caballero, por Dios? Tranquilo… Tranquilo… Me parece que no es necesario agredir a personas (…) Simón, cruza la calle, ponte detrás de los carabineros. Nosotros no tenemos que entrar en ese tipo de vínculos violentos con ninguna persona. No es necesario”, dijo el conductor de Mucho Gusto.

Y luego, Neme agregó: “Saca el camarógrafo de ahí. No tienes que exponer al camarógrafo a eso. Salgan. Salgan de ahí. Fuera. No es necesario“.

El relato de Oliveros

En ese momento, Oliveros pidió hablar. “Hay un grupo de, no sé de qué llamarlos, que me empujó y lo empujé de vuelta, pero ya no está. Tampoco vamos a andar aceptando que nos humillen acá en la calle. Que se creen dueños de la calle. Y que son grupos yo diría más bien, de agitadores, que no responden a una sensación. Son mucho de gritar”, comentó.

“Creen que uno está contando mentiras. Que uno está inventando un relato“, complementó después. Y tras ello, hizo pasar delante de cámara a uno de los manifestantes que increpaba al equipo de Mucho Gusto. “Tienes que demostrar realmente la verdad“, dijo el individuo.

Este sujeto que andaba con una máscara anti-gases aseguró que el medio no le realizaba cubertura a la “represión contra los estudiantes” que estaban en el puente Pío Nono. Sin embargo, Simón Oliveros respondió que tenían a un equipo allá. No obstante, los manifestantes lo siguieron tratando de “mentiroso” y también con otros epítetos.

La reflexión de Neme y Oliveros

“Nos vamos a mover a un sector de allá“, dijo después el reportero de Mega, previo a que Neme realizara un breve reflexión sobre lo ocurrido. “Yo creo que las imágenes hablan por sí solas. ¿Qué puedo agregar a eso? O sea, golpes, gritos, un desastre“, afirmó el conductor de Mucho Gusto.

Finalmente, Simón Oliveros utilizó su cuenta en Twitter para sacar una conclusión acerca de lo vivido. “Los grupos que nos amedrentaron en la plaza Italia no están ni ahí con la democracia. Te insultan en la cara, te empujan, te hostigan con el celular y crean falsas funas. No nos van a amedrentar“, cerró el reportero.