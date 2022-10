Este martes, la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Antonia Orellana, junto a la presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades y alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, entregaron detalles de acerca de la implementación del Registro Nacional de Deudores de Pensión de Alimentos, que comenzará a regir desde el próximo 18 de noviembre.

Vale recordar, que esta nueva iniciativa se encuentra en el marco de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensión de Alimentos que fue aprobada en agosto de manera unánime por el Congreso y que busca establecer un mecanismo de pago permanente de la deuda que mantiene el deudor con uno o más hijos; mejorar el acceso sobre la información financiera de los deudores, siendo el Estado el encargado de investigar las cuentas bancarias u otros instrumentos de inversión o financieros que este tenga y que el proceso se realice con criterios de justicia y dignidad.

La ministra Orellana explicó que “quienes estén en el registro – y esa es la patita que le compete, por ejemplo, a los municipios – no van a poder renovar su licencia de conducir, pero tampoco van a poder renovar el pasaporte, se les va a retener su devolución de impuestos de la operación renta, no van a poder inscribir ventas de vehículos o bienes muebles o inmuebles si no se acredita que los recursos van para el niño o niña y otra serie de apremios”.

Asimismo, señaló que en un trabajo conjunto con la ministra de Justicia, Marcela Ríos, “cuyo Registro Civil depende administrativamente el Registro Nacional de Deudores, ya enviamos un oficio a más de 600 instituciones solicitando que se enrolaran”.

Por su parte, la alcaldesa Carolina Leitao valoró esta próxima implementación: “Como municipios queremos fortalecer y trabajar una agenda de género municipal que sea relevante y que tenga impacto en nuestras comunidades, y en ese contexto, un tema muy importante es esta nueva ley, que genera un registro de personas deudoras de pensión alimenticia y que contempla una serie de medidas para incentivar el pago de las pensiones”.

La ministra también indicó que desde el gobierno van a crear un calendario de capacitación para los municipios y lograr una correcta implementación de esta ley.