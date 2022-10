“No fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”: Monsalve critica gestión de Piñera

Sobre el proyecto de ley que envió el Gobierno al Congreso para modificar la normativa de migraciones, se refirió la mañana de este domingo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

“Hay más de 1.200 resoluciones de expulsión firmadas por el director del Servicio Nacional de Migraciones que no se pueden ejecutar, porque la ley establece un requisito: hay que notificar al migrante (…) Del migrante normalmente no conocemos su nombre, da un nombre falso, da una dirección falsa, así que notificarlo se vuelve una tarea imposible y la expulsión no se puede ejecutar“, indicó el subsecretario sobre el problema que aqueja con la ley actual.

No obstante, el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo pretende hacer más expedito el proceso de notificación, al simplificar su ejecución.

“El proyecto de ley cambia este mecanismo y permite que la expulsión sea por carta certificada al domicilio que el migrante haya dado, y se entenderá como hecha la notificación. También permite que la notificación sea por correo electrónico, esto debería agilizar el proceso de expulsiones administrativas“, informó Manuel Monsalve.

Además, el subsecretario del Interior criticó la labor realizada por la administración del ex presidente Sebastián Piñera sobre este tema, apuntando que “no fueron capaces de controlar el ingreso irregular de migrantes”, según señaló La Tercera.