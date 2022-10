Shane Cienfuegos, activista por las disidencias sexuales, recibió la mañana de este viernes la primera cédula de identidad no binaria a una persona adulta del país. El documento aparece como respuesta de un fallo de la Corte de Apelaciones, que ordenó al Registro Civil que en el ítem “sexo” se pusiera una “x”.

La abogada representante de Cienfuegos, Lorena Lorca, señaló en la instancia los alcances del procedimiento: “No reconocer la identidad de Shane significa negar su existencia y eso es lo más brutal que puede ocurrir en un ser humano”.

💛🤍Primer Carnet No Binarie en Chile 💜🖤 Hoy se hizo entrega del primer carnet que reconoce a una persona no binaria en Chile. Shane Cienfuegos, tras años de lucha y activismo logró a través de un fallo judicial que el Estado le reconociera como una persona no binaria, (+) pic.twitter.com/0L4A9a0q9b — Memoria Trans Chilena 🏳️‍⚧️🇨🇱 (@HistoriaTrans) October 14, 2022

“Si me preguntan a cuántas personas no binarias estoy representando, yo tengo en este momento a 60 casos vigentes. Ya tengo siete sentencias en que se ha reconocido a personas no binarias”, agregó después.

En la misma línea, criticó que “la solución sea vía judicial: esto debe ser un trámite administrativo, gratuito, que basta para ello el que la persona diga como quiere ser identificada, como quiere ser reconocida. No tienen por qué terceros validad a Shane, basta con que cada uno de nosotros se identifique como quiera”.

Shane Cienfuegos, en tanto, apuntó a un trabajo más allá del registral: “Es parte de un proceso más largo. Por ejemplo, qué va a pasar con postulaciones a subsidios, por ejemplo. Hoy mi carnet sale una equis y los derechos sociales, las políticas públicas y las políticas sociales son para hombres y mujeres”.

“Ningún sistema informático me va a reconocer, entonces, quedo desproviste de todo el sistema de cuidado que el Estado de Chile ha generado. Creo que hacerlo vía judicial no es la forma, debería haber una forma administrativa para que todes pudiésemos poder acceder de forma plena y sin tener que esperar casi nueve años”, concluyó.

En mayo pasado, el Tercer Juzgado de Familia de Santiago ordenó al Registro Civil inscribir a otra persona menor de edad como no binario.