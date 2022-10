ExCORE Carmen Phillips habla tras sufrir ataque incendario: “Lo que se vive en la 9.ª región es terrorismo, es guerra”

En la madrugada de este jueves, un grupo que reivindica la causa mapuche atentó contra el domicilio de la exconsejera regional de la Araucanía, Carmen Phillips. Su casa ubicada en el fundo Quilatayú fue incendiada, luego de que encañonaran a ella y a su empleada doméstica, obligándolas a salir de la vivienda y a observar el siniestro.

Posteriormente, la exCORE habló con 24 Horas sobre el ataque sufrido y catálogo el actuar de los ocho responsables como uno muy violento “para encañonarnos a mí y mi nana“. Además de que contó, que estos sujetos “decían que entregáramos las armas, pero yo nunca he tenido“.

Se dirigió al gobierno

En el atentado, los encapuchados quemaron la casa, un tractor y una camioneta. “Y todos los recuerdos que se llevaron con ellos“, dijo Carmen Phillips al respecto. ExCORE que posteriormente emplazó a las autoridades.

“Quiero hacer un llamado a que este país entienda que lo que se vive en la novena región es terrorismo, es guerra. Uno no puede dormir ni vivir en paz. Le pasará a mucha gente si no se toma conciencia (…) Que me den respuesta a mí y a las personas afectadas. ¿Dónde está mi dignidad? Faltan leyes con criterio“, exclamó.

Y más adelante, cuestionó: “Por qué España logró sacar a la ETA, en Colombia se fueron los terroristas y acá nos miramos de brazos cruzados“.

La exmilitante de la UDI, también conversó con Ex-Ante, donde aseguró, que a pesar de los atentados, no se irá del fundo. “Yo voy a seguir aquí. No les voy a dar en el gusto de retirarme de esta región. Aquí nací, aquí voy a morir. Y los que vengan, que vengan con el rostro descubierto, que no vengan detrás de una mascarilla a hacer el mal y a desterrar a la gente que trabajamos”, cerró.