Corte de agua en Santiago: autoridades advierten que comercio “no puede operar” si no cuenta con suministro

Ocho comunas de la Región Metropolitana verán suspendido el suministro de agua potable durante la próxima semana, debido a un mega corte programado por Aguas Andinas, el cual se da por los trabajos del Metro de Santiago por la nueva Línea 7.

Según la información entregada por la empresa, el corte se realizará el miércoles 12 de octubre a contar de las 15:00 horas, y se extenderá hasta las 06:00 a.m. del jueves 13.

Por ello, autoridades entregaron mayores detalles sobre este corte de agua, donde el superintendente de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, advirtió que el comercio no puede funcionar sin el suministro. “Los centros, instituciones, o el comercio no pueden operar si no tienen agua. Por lo tanto, una vez que se produzca el corte a las 15:00 horas, ese local o comercio no puede funcionar”, señaló.

No obstante, aclaró que aquellos que cuenten con agua, sí podrán atender con normalidad. “Hay algunos que tienen fuentes propias, y desde ese punto de vista, sí pueden seguir operando“, aseguró.

En tanto, el director de Clientes y Desarrollo Comercial de Aguas Andinas, Eugenio Rodríguez, detalló que habrá 96 tanques de agua que entregarán el suministro, y que estarán repartidos en las ocho comunas afectadas, además de 35 camiones aljibes, los que estarán encargados de dar soporte a las instituciones de salud.

¿Qué comunas de Santiago sufrirán corte de agua?

Según Aguas Andinas, las comunas que se verán afectadas con el corte de suministro son Cerrillos, Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado, Maipú, Pudahuel, Quinta Normal y Santiago.

Puntos de abastecimiento de agua

Asimismo, se comunicó que habrá 96 puntos de abastecimiento de agua potable, repartidas en las ocho comunas afectadas.