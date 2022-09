“Inocentes”: defensor nacional Carlos Mora detalla proyecto que revela casos de injusta privación de libertad de personas sin culpa

La Defensoría Penal Pública se encuentra implementando el proyecto “Inocentes”, iniciativa que busca mejorar las prácticas del Sistema Judicial del país y con el fin de conocer más detalles de esta medida, País ADN conversó con el defensor nacional, Carlos Mora Jano.

“Es un proyecto bien bonito que se da inicio aproximadamente el año 2013, se inspira en Innocence Project de Estado Unidos y que tiene como relevancia sacar a la luz el daño público por la injusta privación de libertad de personas inocentes”, comenzó explicando el abogado.

Además, esta iniciativa busca “difundir que nuestro Sistema Procesal puede cometer errores, no es infalible”.

“Una persona privada de libertad siendo inocente es muy grave, tiene muchas consecuencias, no solamente la propia persona, sino que además en todo su entorno social, en su familia, las consecuencias son irreparables desde el punto psicológico”, agregó el defensor nacional.

Bajo ese escenario, Carlos Mora expresó que el objetivo de “Inocentes”, “es darle espacio a dichas personas para difundir su inocencia de alguna manera reparando (el daño)”.

72 casos públicos

De acuerdo a lo detallado por el jurista, a la fecha dicho proyecto ha mostrado 72 casos como ejemplo, “porque son demasiados extremos, donde hay un error judicial muy evidente y actualmente hay tres más aprobados”.

“Esto lo aprueba un comité editorial formado por distintos académicos que representan universidades y además de los directivos de la Defensoría Penal Pública”, instancia que está presidida por el mismo Carlos Mora.

En esa línea, el defensor nacional adelantó que “hay un caso que va a ingresar ahora al proyecto, de una mujer boliviana, que pasó por un paso fronterizo de Iquique con tres tarros con queratina y en el control dio positivo a cocaína”.

“La mujer estuvo presa seis meses, hasta que llegó el informe del Instituto de Salud Pública señalando que era queratina”, complementó.

De ese modo, el abogado indicó que este caso “lisa y llanamente le embarró la vida (a la ciudadana boliviana). Cuando salió en libertad caminaba sin destino, no sabía para donde ir. Esto es impresentable”.

Pero ojo, ya que si bien existen 72 casos de conocimiento general, hasta el momento la Defensoría Penal Pública ha trabajado en cerca de 1.000 casos de personas inocentes que fueron privadas de libertad.

Los errores más comunes

En ese sentido, consultado por los errores judiciales más recurrentes, Carlos Mora expuso que son principalmente cinco: la identificación errónea, es decir, personas víctimas o testigos que identifican erróneamente al victimario.

A esto se suma la mala conducta de los agentes del Estado, entre policías y fiscales, declaraciones falsas, falsas confesiones, errores en la ciencia o peritajes y mala conducta del defensor, sea público o privado.

En cuanto a la realidad actual de la Defensoría Penal Pública, Carlos Mora afirmó: “No tenemos muchas herramientas, nosotros como defensores penales públicos, somos una institución no autónoma, entonces nosotros no podemos accionar contra el Estado solicitando indemnizaciones, por ejemplo”.

“Nosotros tenemos un tercio del presupuesto del Ministerio Público, somos una institución que con los recursos que tenemos hemos logrado salir adelante”, añadió.

Orgullo por la institución

Sin embargo, y siendo evidente que la defensoría cuenta con menos recursos que la Fiscalía, Carlos Mora aclaró que “hay mucho trabajo que hace el Ministerio Público que no hace la defensa”.

“Yo estoy orgulloso, porque es una institución que ha logrado hacer la pega, tenemos muy buena imagen interinstitucional en Chile y también en el extranjero”, apuntó el abogado.

“Populismo penal”

Finalmente, respecto al Sistema Procesal Penal, defensor nacional dijo: “Somos un país que tiene un sistema moderno, que lamentablemente ha sufrido muchas modificaciones legales, que yo denomino ‘populismo penal’, por ejemplo, suben los portonazos, subimos las penas a los portonazos”.

“Hay muchos estudios que señalan que no por subir las penas se baja el nivel de delincuencia. Pero cuando se señala que existe una puerta giratoria eso no es así. Nosotros somos defensores penales públicos, pero nosotros no podemos ir contra hechos que están establecidos fehacientemente”, cerró el defensor nacional.