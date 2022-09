Tohá y manifestaciones de estudiantes: “Hace muchos años ha habido adultos que de alguna manera los motivan, los orientan e incluso manipulan”

La pasada noche de domingo la ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a las últimas manifestaciones estudiantiles registradas en el centro de Santiago la pasada semana y que dejaron varios hechos de violencia, incluyendo la quema de buses del transporte público y ataques con molotov, entre otros.

Bajo ese contexto y en conversación con Estado Nacional Prime, la nueva secretaria de Estado comentó la participación de los llamados “overoles blancos” en estas protestas y si bien afirmó que “efectivamente han movilizado a un grupo de personas”, estas están “lejos de ver lo que conocimos en el periodo del estallido social”.

“Lo que tenemos hoy día es una sociedad ansiosa, exasperada porque todo ese reclamo que se hizo aún no tiene solución (…) Eso no significa que los overoles blancos van a dejar de operar, de hecho están operando, pero los ha seguido poco la sociedad. Llevan varias semanas tratando de encender el ánimo (…) pero estamos lejos de ver lo que conocimos en el periodo del estallido social. Sin embargo, eso no nos consuela, porque con muy pocas personas tú puedes quemar micros, detener el tránsito, dañar el comercio o paralizar el metro”, expresó la titular del Interior.

La operación de grupos organizados

En esa línea, la ministra Tohá apuntó que este rebrote de manifestaciones estudiantiles se debe a que en el “interior de esos colegios están operando grupos organizados, cuya agenda es agitar para generar desorden y violencia”.

“Hay que responder a la demanda estudiantil sin inocencia, al mismo tiempo hay que actuar respecto a grupos que tienen agendas propias, esa es la manera de enfrentar esto. No es que no importe la demanda estudiantil, importa y tiene mucha razón”, expuso.

En ese mismo sentido, la jefa de gabinete agregó que “a pesar de todos los esfuerzos y cambios que se hicieron en mi administración y en muchas otras, los liceos emblemáticos y la educación pública en Chile sigue teniendo un rezago gigantesco; entonces deudas tenemos muchas como país”.

“Chile tiene que recuperar sus liceos emblemáticos y tiene que hacerlo no para responderle al alcalde de turno o al ministro que dijo no sé qué, sino porque tenemos una deuda con los colegios que son de todas las chilenas y chilenos”, complementó.

Participación de mayores de edad

Asimismo, la ministra del Interior comentó la participación de mayores de edad en estas manifestaciones estudiantiles y aseveró que existen adultos “que dan instrucciones a los niños de cómo actuar en los incidentes violentos”.

“Ciertamente ha habido hace muchos años, adultos que de alguna manera motivan a los estudiantes, que los orientan e incluso que manipulan”, sumó la secretaria de Estado.

Es más, bajo esa arista, Carolina Tohá detalló que estos mayores de edad “tienen contactos, invitan a (estudiantes) reuniones, les dan instrucciones por WhatsApp, muchos de estos adultos han sido identificados. En mi administración, por ejemplo, hubo personas que tuvieron sanciones por esto y fueron expulsadas de los establecimientos (…) Adultos que daban instrucciones a los niños de cómo actuar en los incidentes violentos”.