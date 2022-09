Carolina Tohá: “El derecho a manifestarse no incluye quemar buses ni romper semáforos”

Este viernes se realizó el primer consejo de gabinete de, tras el ajuste ministerial que realizó el pasado martes 6 de septiembre.

Sobre las conclusiones de esta reunión salió a hablar la ministra del Interior, Carolina Tohá. “La etapa del cambio de gabinete ha quedado atrás, estamos en la etapa de poner en marcha este nuevo gabinete”, indicó la secretaria de Estado.

Sobre los temas que estuvieron trabajando, la ministra Tohá informó que planificaron lo que serán los próximos meses del Gobierno teniendo en el horizonte el inicio del próximo año escolar.

También indicó que en el consejo analizaron el cómo “vamos a hacer el efectivo el compromiso que tiene todo el sistema político con las chilenas y chilenos, para tener un nuevo proceso constitucional. Proceso que el Gobierno va a acompañar, pero hoy día está radicado en sus definiciones en el parlamento”.

Referente a la reforma tributaria, la ministra del Interior sostuvo que esta es “la llave para lograr más justicia en el país, (para) tener un sistema tributario más justo, donde los que tienen más paguen más”.

“Si de verdad se cree en garantizar derechos sociales, todos sabemos que eso es imposible sin una reforma tributaria. Si de verdad se cree que se tiene que cambiar el sistema de pensiones para mejorar las condiciones en que viven las personas mayores en nuestro país, todos sabemos que eso no es posible sin cambios profundos (…) no cambiar no es alternativa”, afirmó la secretaria de Estado.

“Vamos a dialogar para hacer transformaciones y vamos a buscar acuerdos para hacer transformaciones. Ese va a ser el foco del Gobierno en los próximos meses”, agregó la ministra Tohá.

Manifestaciones estudiantiles

Referente a las diferentes protestas encabezadas por estudiantes en esta semana y la querella que el Gobierno anunció, por los hechos de violencia registrados, la ministra del Interior sostuvo que “es un criterio compartido que ese derecho a manifestarse no incluye quemar buses ni romper semáforos“.

“No solamente se está afectando a las personas que quieren un espacio público seguro y tranquilo, también se está afectando el derecho de los manifestantes. Quienes queman buses y rompen semáforos perjudican a quienes están ejerciendo su derecho legítimo a manifestarse“.

Finalmente, sobre el posible ambiente similar al del 18 de octubre de 2019 que podría estar gestándose, la ministra Tohá indicó “que haya grupos o sectores interesados en aquello, probablemente es así. Pero lo que uno percibe en la ciudadanía es distinto. El ánimo es una demanda porque la política se haga cargo de lo que el estallido ya dijo”.