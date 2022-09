“Temí por mi vida”: Simón Boric declaró en Fiscalía tras golpiza sufrida en el frontis de la Universidad de Chile

El pasado jueves 1 de septiembre, el jefe de gabinete de la Universidad de Chile y hermano del Presidente Gabriel Boric, Simón Boric, fue agredido por una turba en el frontis de la Casa Central de dicha casa de estudios.

Según se pudo conocer mediante grabaciones de cámara de televigilancia, el periodista fue golpeado por cerca de 15 sujetos, de los cuales cuatro fueron detenidos y formalizados por el delito de lesiones menos grave, quedando con la cautelar de arresto domiciliario nocturno.

En ello, y según consigna El Mercurio, Simón Boric declaró ante la Fiscalía Metropolitana Centro Norte sobre estas agresiones, detallando que todo comenzó cuando encapuchados intentaron ingresar y saquear un local de comida rápida. “Por eso me acerqué a estos sujetos y los encaré, les dije que su actitud no aportaban absolutamente nada, ya que están atacando a gente trabajadora”, señaló.

En este contexto, según explicó Boric, “dos sujetos que se encontraban saqueando el local comercial se me acercaron y me dijeron ‘que te metí conche…’“.

“Luego, uno me agredió con un palo en mi cabeza y el otro me golpeó con un puñetazo; sin embargo, un señor me tomó del brazo y me intentó defender”, explicó.

Según el jefe de gabinete de la Universidad de Chile, “estas personas me gritaban groserías tales como ‘cuico culi…’, ‘te vamos a sacar la chu…’, ‘péguenle más fuerte’. Esta situación me asustó mucho y temí por mi vida“.

Las indagatorias sobre este caso continúan, el cual ya dejó a cuatro personas formalizadas y con medidas cautelares de arresto domiciliario nocturno.