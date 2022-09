De cara a una nueva conmemoración del 11 de septiembre, Carabineros de Chile informó sobre los desvíos de tránsito que se efectuarán por motivo de la romería al Cementerio General.

La actividad se desarrollará entre las comunas de Santiago y Recoleta durante la jornada de este domingo. Dentro de los puntos claves en el plan de contingencia policial destaca el flujo vehicular.

Bajo este punto, la institución implementará una serie de modificaciones y cortes en diferentes calles y carreteras. Esto, según explicaron, para resguardar la seguridad de quienes participen en la convocatoria, así como de quienes transiten por la ciudad.

Se prevé que las actividades y la mayor afluencia de público se dé entre las 10:00 y las 15:00 horas. Para esto se contempla una estrategia especial por parte de la policía uniformada que desplegará sus unidades en las calles.

El coronel Juan Rodríguez Huerta, prefecto de la prefectura Tránsito y Carretera de Carabineros, entregó más detalles sobre cómo se desarrollará la jornada del 11 de septiembre.

“La autoridad administrativa ha autorizado un desplazamiento de personas desde Alameda con Manuel Rodríguez, en Plaza los Héroes. Se van a desplazar hacia el oriente, por Alameda”.

Posteriormente, tomarán San Antonio, cruzarán el puente Mapocho y continuarán por Recoleta hasta el Cementerio General. “Esto obviamente va a significar desvíos de tránsitos”.

Asimismo, Rodríguez hizo un llamado a las personas que no asistirán a la romería, para que no acudan al centro de Santiago ni a los sectores aledaños del recorrido si no es necesario. De igual manera, explicó que “a medida que el desplazamiento se vaya trasladando, vamos a estar habilitando las calles“.

Otro concejo que entregó el coronel es a preferir el Metro de Santiago como medio de transporte, apelando a que es “seguro y no va a tener cortes“.

Puedes revisar el detalle y la constante actualización de sobre los desvíos de tránsito por la romería al Cementerio General de este 11 de septiembre en las redes sociales de Carabineros ese mismo día.