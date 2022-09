Este domingo 4 de septiembre se realizó el plebiscito de salida para determinar el resultado de la propuesta de la Convención Constitucional, con un fuerte triunfo del Rechazo.

De acuerdo a la información entregada por el Servel, con un 99,99% de las mesas escrutadas, la opción de rechazar una nueva Carta Magna se impuso con un 61,86% de los votos ante el 38,14% del Apruebo.

Frente al amplio resultado a favor del Rechazo, la senadora Yasna Provoste (DC) reconoció el fracaso del texto presentado. “Los demócratas siempre aceptamos los resultados, nos gusten o no. La ciudadanía ha vuelto a pronunciar su veredicto. Si en el primer plebiscito nos dijo que quería cambiar la Constitución, hoy nos dice que el texto aún no le satisface por completo“, manifestó en un video a través de sus redes sociales.

“Recogemos el resultado de ambos plebiscitos y no perdemos de vista lo principal. No es que hayamos perdido, es que aún no hemos ganado. Habrá que despejar todas las dudas que todavía persisten. Aprendamos la lección. Para ganar se necesita que no falte nadie, la unidad es indispensable desde un inicio”, complementó la excandidata a la presidencia.

En cuanto a los errores del Apruebo, la parlamentaria cuestionó “la imagen de intransigencia que algunos proyectaron antes que la campaña iniciara y eso no debe volver a ocurrir. Hay que ser más dialogantes. Vamos a ganar escuchando más, sin sectarismos y mejorando la propuesta que hemos planteado al país”.

Por último, la senadora Yasna Provoste remarcó la necesidad de abrir otro proceso que permita tener una nueva Constitución. “Vamos a mantener todo aquello que tuvo una amplia aceptación y propondremos las reformas que ya están comprometidas, más todo aquello que recojamos del diálogo“, cerró.