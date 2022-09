En la previa al Plebiscito Constitucional, el presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle, informó este sábado que a nivel nacional ya se constituyeron 13.185 mesas de las 38.472 disponibles, cifra equivalente a solo un 34,27% del total.

Así también se dio a conocer el balance de las mesas receptoras en el extranjero, donde ocurre algo similar. De un universo de 286 mesas habilitadas, se reportó que 112 mesas fueron efectivamente constituidas, lo que equivale a un 39,16%.

En cuanto a la posibilidad de que el organismo escrutador denuncie a los vocales que no se presentaron esta jornada para constituir las mesas designadas, Tagle señaló que “eso depende de si no llegan mañana” a sus locales de votación.

“En muchos casos estos son vocales que ya han ejercido, así que entendemos que muchos no lleguen, ya que llegan a constituir la mesa temprano en la mañana”, argumentó el representante del Servel.

En tanto, advirtió que “si no llegan mañana y no constituyen la mesa, obviamente serán denunciados y se arriesgan a una multa bastante más alta que no votar, que es entre 8 y 12 UTM“, enfatizó.

Por último, la autoridad del organismo comentó que la alta inasistencia de los vocales esta jornada se debe a que “son vocales que ya ejercieron casi todos la vez anterior, porque sus nombramientos duran cuatro años y se repiten“.

“Estamos confiados en que mañana van a llegar y se van a constituir temprano“, cerró.