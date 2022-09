Los miembros del Comité responsable de la Legislación y Supervisión de la Política Exterior del Congreso de los Estados Unidos, escribieron una carta a los directores de Facebook, Twitter y Tik Tok, preocupados por la “campaña de desinformación” en las redes sociales, en el marco del plebiscito de la nueva Constitución en nuestro país.

La misiva dirigida a Mark Zuckerberg (Meta), Parag Agrawal (TWitter) y Shou Zi Chew (Tik Tok) instan a los CEO’s “encarecidamente actuar con urgencia para combatir las campañas corruptas de desinformación que socavan un proceso justo y democrático”.

El grupo señala que “las corporaciones tecnológicas como la suya tienen la obligación de garantizar que sus plataformas no sirvan para difundir odio, mentiras y desinformación entre el electorado”.

“El año pasado, los chilenos votaron abrumadoramente a favor de reescribir la Constitución de la nación, por un margen del 78%. Desde entonces, a través de un proceso pacífico de debate y deliberación, una Convención Constitucional de ciudadanos redactó una nueva Constitución que otorga amplios derechos al pueblo de Chile, incluidos los derechos a la paridad de género en las instituciones públicas, la autodeterminación indígena, un medio ambiente sano, educación y salud”, prosigue la carta.

Los congresistas aseguran: “Miles de perfiles de Twitter circulan regularmente afirmaciones evidentemente falsas sobre la nueva Constitución” y agregan que “usan discursos de odio para atacar a mujeres y líderes indígenas de la Convención, como su primera presidenta, la académica mapuche Elisa Loncon”.

Al grupo de firmantes llama la atención a los directivos de las redes sociales, apuntando a que “nos preocupa mucho que sus empresas no estén tomando medidas suficientes para combatir esta desinformación”. “La inacción continua podría instigar la interferencia en este histórico referéndum”, cierra la carta.

As a member of Congress and @HouseForeign, I am very concerned about the disinformation deployed by the “Rechazo” campaign in Chile and @meta, @twitter and @tiktok_us’ inadequate response.

These tactics undermine democracy. We need answers. pic.twitter.com/5BFgovZ0Wk

— Rep. Andy Levin (@RepAndyLevin) September 2, 2022