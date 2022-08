Revelan “telefonazo” de funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social a Héctor Llaitul

Durante esta jornada se dio a conocer un “telefonazo” de parte de una funcionaria del Ministerio de Desarrollo Social al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue detenido por la PDI por delitos bajo la Ley de Seguridad del Estado.

Según el sitio Ex-Ante, se trata de un informe reservado de la PDI que data del 11 de mayo. Una asesora de la titular de la cartera, la ministra Jeanette Vega, contactó a Llaitul vía llamada telefónica por celular.

El contacto, de acuerdo al citado medio, se produjo tras la difusión de una entrevista al líder de la CAM, en la que Llaitul hizo una convocatoria a “organizar la resistencia armada”. Ello, en el marco del debate sobre un “estado intermedio” de excepción para la macrozona sur, propuesta alternativa del Gobierno.

La conversación

De acuerdo a la transcripción de Ex-Ante, la funcionaria de Desarrollo Social que hizo el “telefonazo” fue Tania Santis, quien señaló que trabaja con la ministra Jeanette Vega.

“Ella me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono”, señaló la trabajadora. “Ah, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, no…”, respondió Santis.

Allí la conversación cambió de tono. “A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?”, increpó Héctor Llaitul. El medio consigna que “la interlocutora no precisó si la ministra estaba al lado suyo o no (…) En el informe policial no hay registros de nuevos llamados con ella”.

Finalmente, el líder de la CAM hizo exigencias. “Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo“, reclamó. La funcionaria de Desarrollo Social puso fin a la comunicación con Llaitul.