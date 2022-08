Viral: graban a mujer que intentó robar frascos de chocolate en un supermercado en Chile

En las últimas horas, una mujer es viral gracias a un video que circula en redes sociales donde figura descubierta intentando robar un conocido chocolate.

El hecho ocurrió en un supermercado, donde la mujer que robaba los frascos del conocido chocolate fue interceptada por personal de seguridad.

De hecho, fue uno de los trabajadores quien grabó a la mujer y publicó el video en la red social TikTok. Allí, puede verse que la mujer intentaba robar varios frascos de Nutella, escondidos en su ropa.

El intento de robo es viral en TikTok

Este es el video que captó el momento en que la mujer es descubierta intentando robar chocolate:

Una trabajadora del supermercado le dice a la mujer: “¿De dónde saca eso?“. Esto, mientras la mujer sacaba frascos del famoso chocolate de su ropa interior. “Ah… ¿Nunca has visto?”, replicó la mujer viendo a la cámara.

El video de la mujer intentando robar los frascos de chocolate con avellana no tardó en vovlerse viral en TikTok con más de tres millones de reproducciones. También superaba los cinco mil comentarios.

“Como chucha se meten todo eso y yo cuando voy al super ni contesto el teléfono para no meter la mano ala cartera😅para que no digan que estoy robando”, escribió una internauta. Otro usuario de TikTok expresó: “Eso lo desinfectan antes de devolverlo al estante?? o va directo”. Y se ofende más encima 😂”, sumó otra seguidora. “Otra razón para escoger los productos al final del estante 😳😳”, agregaron. “La mayoría busca justificar el actuar de la que roba, diciendo que las grandes empresas no pierden sino que engañan al pueblo, por favor háganse ver“, destacaron.

Cabe acotar que no trascendió en cuál comuna fue capturado el video.