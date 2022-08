La campaña del plebiscito de salida tuvo un momento polémico durante el fin de semana: en el tiempo del Rechazo se hizo un guiño audiovisual a la franja televisiva de la campaña del No del plebiscito de 1988. Parte de los creadores de la franja enviaron una carta al diario El Mercurio, rechazando la referencia y señalando que “nos violenta su uso a favor del Rechazo”. Además, plantearon que “igualar lo que está en juego este 4 de septiembre con la gesta del No, es francamente una grosería”.

Jaime de Aguirre, reconocido director de canales de televisión y uno de los firmantes de la carta (junto a Ignacio Agüero, Juan Forch, Eugenio Tironi y Juan Gabriel Valdés), conversó la mañana de este martes con País ADN sobre el tema: “Me parece una frescura utilizar hoy en día (los símbolos de la franja del No)”.

Si bien De Aguirre cree que la discusión es “legítima”, la carta tuvo como motivo “que estas cosas no pasen sopladas. No me parece adecuado que se haya hecho lo que hizo. Me quedo con la posición de Genaro Arriagada, quien también escribió una carta a El Mercurio, no avalando lo que se hizo con esta especie de caricatura o lo que sea en al franja el No”.

En concreto, en otra misiva publicada este martes en el matutino, Arriagada señaló compartir la molestia de los anteriores firmantes: “El No pertenece a mucha gente que continuamos respetándonos, no obstante que hoy estamos en posiciones distintas. Lamento que este mal uso haya ocurrido, lo que me parece ilegítimo”.

De Aguirre, por su parte, agregó: “Ahí hubo mucha creatividad expuesta, mucho riesgo personal y banalizar ese esfuerzo y esa campaña, comparándolo con lo que está en juego ahora… Lo que está en juego ahora es extraordinariamente importante. Pero en esa época estábamos jugándonosla por la democracia y se construyeron una serie de símbolos, se mandaron mensajes que encuentro que, como se diría en castellano antiguo, me parece una frescura utilizar hoy en día. Hay una evidente intencionalidad con haberlo usado”.

Lo que hay detrás, dijo el director de canales, es “una utilización un poquito mañosa de un símbolo que se utilizó en una época muy distinta y se trae para ser utilizado en favor, consciente o inconscientemente, para una campaña que no es lo mismo. Adicionalmente hay una suerte de plagio, que el puente de la campaña del No tenía sentido, tender puentes, algo así. Y no estoy en edad para contener mis sentimientos”.

TVN

Jaime de Aguirre dirigió TVN. La situación actual del canal estatal, dice, podría resolverse si se despierta “el afecto de los dueños por el patrimonio de TVN”. Con todo, su diagnóstico apunta a más allá del Gobierno de turno:

“Creo que hace mucho rato que los Gobiernos tienen un cierto desdén por el rol de TVN, para decirlo bien francamente, los de la Concertación y la no Concertación (Nueva Mayoría, Piñera, etc.). Creo que hay una falta de visión e incapacidad de enfocarse en un medio de comunicación público cuando lo único que hay que hacer para inspirarse en qué hacer es leer la ley. Creo que no se lee lo suficiente la ley de TVN. Es muy inspiradora. De ahí se puede sacar con mucha claridad y entender el rol de esta. Se puede haber hecho mucho más, en primer lugar, de respetar el rol, y en segundo lugar, de desarrollarlo. Dicho eso, pienso que los Gobierno no deben utilizar TVN en favor propio. No me gusta ese esquema, está dicho en la ley, y más bien prefiero tener un canal público que se maneje con absoluto profesionalismo y estricto apego a lo que dice la ley por una parte y a sus guías editoriales”.

Los peligros de la televisión abierta, dice, apuntan una falta en la capacidad adaptativa de la industria, de “ajustarse a lo que la tecnología y la sociología nos van mostrando. Con el avance tecnológico tan rápido es evidente que no deberíamos hablar de canales de televisión sino que de medios de comunicación que utilizan plataformas para enviar su contenido. Hemos sido lentos como país para transformar los canales de televisión en medios de comunicación. Ausentamos una diversificación”.