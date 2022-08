Este lunes 1 de agosto entra en vigencia la Ley de Subsidio y Prorrateo de deudas de servicios básicos, iniciativa que busca beneficiar a las familias vulnerables y organizaciones que se vieron afectadas por la morosidad en el contexto de la pandemia del covid-19.

La Ley N° 21.423 se caracteriza por aplicar un subsidio en las deudas de cuentas generadas entre el 18 de marzo de 2020, cuando comenzó la emergencia sanitaria, y el 31 de diciembre de 2021. Ello, considerando el fin de los confinamientos estrictos por el coronavirus.

¿Quiénes son los beneficiarios?

Los beneficiarios de la Ley de Subsidio y Prorrateo de deudas de servicios básicos son:

Clientes residenciales, hogares de menores y de adultos mayores, organizaciones sin fines de lucro y microempresas, entre otros.

Los antes mencionados, que mantengan deudas generadas durante la pandemia, en el período antes indicado. Además, que durante 2021 hayan tenido un consumo promedio no superior a los 250 kWh al mes.

¿Cómo opera esta ley?

Las deudas se dividirán en 48 cuotas, que no podrán superar el 15% del valor de su cuenta promedio mensual de 2021. De este modo, recibirán un subsidio estatal equivalente a ese valor, por lo que los clientes sólo pagarán su consumo eléctrico mensual.

“Para estos efectos, las empresas distribuidoras han adaptado sus sistemas comerciales y de facturación, de modo de aplicar adecuadamente el prorrateo automático de las deudas en cuotas y el subsidio estatal que establece la ley, facilitando así el proceso para sus clientes”, señalaron desde Empresas Eléctricas en un comunicado.

Además, indicaron que “las empresas de distribución eléctrica esperan que los clientes beneficiados por la ley, respecto de los cuales ya se extrajo de sus boletas la deuda generada en pandemia, puedan ver reflejado en sus boletas la aplicación de los subsidios a partir del próximo mes, según los ciclos de facturación de cada empresa“.

También se indica que esta regalía “cesará cuando no se efectúe el pago de la parte no subsidiada registrada en la boleta, por lo que es indispensable no encontrarse en condición de suspensión de suministro”.