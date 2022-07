“Un gran paso”: Director general de la OMS celebra reforma “Copago Cero” de Fonasa

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, utilizó su Twitter oficial para celebrar la reforma “Copago Cero” de Fonasa, anunciada este miércoles por el Presidente Gabriel Boric.

El líder de la agencia de salud celebró la reforma que exime de pago a las personas clasificadas en los tramos C y D por las prestaciones de salud efectuadas en el sistema público.

Desde la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus expresó que la medida del Copago Cero “es un gran paso hacia su compromiso con #HealthForAll” (salud para todos).

We welcome the decision by @GobiernodeChile to cover all health costs for 6 million Chileans. This is a great step towards their commitment to #HealthForAll. https://t.co/qMbbCr8AJd

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) July 28, 2022