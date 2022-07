Por segunda vez en el año la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI) le pidió al Ejecutivo que pusiera urgencia al proyecto de ley “Aula Segura 2.0”, una iniciativa que prohibiría cualquier tipo de beneficio estatal en Educación Superior a los estudiantes secundarios que hayan sido sancionados por actos delictuales.

La presión surge produce de los incidentes protagonizados por encapuchados vestidos de overoles blancos que durante el lunes pasado protagonizaron incidentes a las afueras del Instituto Nacional, en Santiago Centro. La misma situación terminó con solo un detenido: un joven de 17 años que quedó con arresto domiciliario total por lanzamiento de elementos incendiarios contra Carabineros.

En esta oportunidad, el diputado Juan Antonio Coloma aseguró: “El Gobierno se tiene que poner los pantalones para enfrentar a los delincuentes, a la violencia del Instituto Nacional. No puede ser que los overoles blancos ataquen a Carabineros, tiren molotov y hagan la vida imposible”.

“Quienes atacan a sus propios colegios, no merecen que todo el resto de los chilenos le paguen su educación (…) Presidente Boric, con la violencia no se puede titubear. Pónganse los pantalones para enfrentar a los delincuentes, a los violentos, a los que no dejan al resto estudiar”, cerró Coloma en un video publicado por 24 Horas.

A principios de junio, el jefe de la bancada gremialista, Jorge Alessandri, defendió la aprobación del proyecto apelando al sentido común:

“Si un joven atentó gravemente contra su escuela y privó a muchos niños de estudiar, sería injusto que esos niños con sus impuestos, dos años después, le tengan que pagar la universidad al que atentó violentamente contra su proceso educativo. ¿Quién podría estar en contra de eso? es sentido común“.