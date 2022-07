La Fiscalía Regional de Valparaíso informó este miércoles que continuará con la investigación en al menos un domicilio particular en la comuna de Zapallar, relacionado a las polémicas fiestas que se realizaron en la zona durante el peak de la pandemia, en enero de 2021.

En un comunicado, aseguraron que si bien habían decidido “no perseverar respecto de tres personas querelladas, por hechos acaecidos en dos domicilios particulares y en un recinto comercial”, aseguraron que se “mantiene vigente la indagación respecto de antecedentes surgidos durante la investigación, que dan cuenta de situaciones similares, ocurridas al interior de otro domicilio particular, en el marco de la cual se habrían producido contagios de Covid-19″.

Las diferencias, de acuerdo al mismo texto, se deben a la aplicación de criterios definidos por la Fiscalía, “las modificaciones legales en la materia y los recientes cambios en las decisiones jurisprudenciales que se han adoptado en el ámbito de las infracciones sanitarias que ponen en peligro la salud pública”.

La decisión de no continuar las indagatorias fue porque “no se reunieron pruebas suficientes para fundar una acusación”.

Los encuentros entre jóvenes se remontan a eventos ocurridos entre el 2 y el 4 de enero, tanto en pubs como en domicilios particulares que sobrepasaban los aforos permitidos, en un momento donde las medidas sanitarias eran altamente estrictas.

Ministra Siches agradeció la “reconsideración”

Cuando se conoció la decisión de no perseverar, la ministra del Interior, Izkia Siches, criticó al Ministerio Público: “Uno hubiera esperado las debidas sanciones. Sin duda, que no existan, es una señal –a mi juicio- equívoca y en eso obviamente esperamos que no haya impunidad para nadie en nuestro país”.

A ella se sumó también el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, quien catalogó la acción como “vergonzosa”.

Este miércoles, la ministra del Interior dijo: “Agradezco que se haya reconsiderado. Necesitamos dar claridad que acciones como esta, independientes de dónde ocurran, tienen que tener sanciones”.