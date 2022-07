Álvaro Salas recuerda a Jorge “Chino” Navarrete: “Fue mi primer amigo en el ambiente artístico que tuve en Santiago”

El pasado martes se conoció la triste muerte del emblemático humorista nacional Jorge “Chino” Navarrate, a la edad de 72 años, tras una larga lucha contra el cáncer prostático.

Con la idea de recordar la figura del cómico, Ciudadano ADN conversó con el comediante chileno, Álvaro Salas, amigo cercano del humorista.

Salas reveló que habló con “Chino” Navarrete el pasado sábado, solo tres días antes de su fallecimiento. “Me dijo que estaba muy mal, con hartos dolores a mitad de semana, hasta un poco depresivo, porque ya era mucho, pero me dijo ahora estoy bien, súper contento, porque los médicos al fin se decidieron a operarme, tenía mucha fe en la operación”, relató el humorista.

“Me habló incluso de un proyecto que tenía, que un cineasta quería hacer una película de su vida, con él como protagonista”, agregó el ex Pujillay.

Una vida optimista

Bajo esa línea, Álvaro Salas comentó la personalidad de su amigo y dijo: “El “Chino” no tenía enemigos, nunca escuché un comentario mal de él, menos de parte de él a la gente. Él no tenía odio, bronca, rencor con nadie”.

“El “Chino” Navarrete tenía una sonrisa desde que se despertaba hasta que se dormía en la noche. No perdió nunca ese optimismo”, expuso el comediante nacional.

“No sé cómo pudo convivir más de un año con ese cáncer, pero yo ahora entiendo que su positivismo y su forma de ver la vida lo mantuvo tanto tiempo”, añadió.

Asimismo, Salas continuó: “Él llegó a decirme una vez que lo mejor que le había pasado en la vida era este cáncer y le dije cómo puedes decir eso y me respondió: ‘Me cambió el chip. Me cambió la visión de la vida, la veo de otra manera”.

Una persona de tremenda generosidad

Bajo ese escenario, Álvaro Salas expuso que Jorge Navarrete “era una persona de tremenda generosidad tanto en el escenario como fuera de él (…) De hecho se tituló de psicólogo y ahora último estaba dando charlas motivacionales que eran muy buenas y basadas en su mal”.

“Debo reconocer que fue mi primer amigo en el ambiente artístico que tuve en Santiago. Mis primeras incursiones, cuando aún estaba en Pujillay, y venía de jurado a Cuánto vale el show, el “Chino” fue el primero que me dijo que no me quedara en un hotel, que me quedara en su casa y me entregó la calidad de su familia y su hogar desde el primer día”, detalló el humorista.

“A mí mañana me toca actuar en la ciudad natal del “Chino”, Limache, y obviamente le voy a dedicar mi actuación a mi gran amigo”, cerró Álvaro Salas.