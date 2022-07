El jueves pasado la Asociación de Isapres señaló que el sector se encuentra en una situación crítica, con pérdidas por $170 mil millones en los últimos 15 meses, advirtiendo que podrían cerrar si no se buscan soluciones. La ministra de Salud, María Begoña Yarza, aseguró que las ganancias de cada una le permitirían sortear estas circunstancias. Sobre eso conversó la mañana de este lunes el exsuperintendente de Salud y decano de la facultad de Medicina y Ciencia de la Universidad San Sebastián, Manuel Inostroza, en ADN Hoy.

“Más que tener simpatía o antipatías ideológicas (con el sistema de Isapres), la proyección es tan vertiginosa a la baja, en tan poco tiempo, que si el gobierno no despierta de su antipatía ideológica y no se da cuenta que tenemos ad portas una eventual crisis de 3 millones 300 mil personas que van eventualmente a quedarse sin sistema de salud, la posibilidad de Fonasa se haga cargo del sistema, que es la única opción que queda de todos los afiliados, puede significar una situación difícil, porque hay gente que va a querer continuar con los médicos que está, con los fármacos que tiene, y hoy Fonasa no está preparado para hacerlo”, diagnosticó la exautoridad.

Según los datos que ha podido ver Inostroza, la rentabilidad anual de las isapres es de 3,5%, 3,7%: en los últimos 9 años, ese promedio de utilidades fue de $3.020 millones por año, de acuerdo a sus datos. En 2021, post covid, las pérdidas fueron de $148 mil millones. Para este 2022, la Superintendencia de Salud proyectó pérdidas entre $155 mil y $160 mil millones. En resumen, dijo el decano, “en solo dos años se está comiendo la utilidad de los 9, 10 años anteriores”.

“Mirando los números del sistema de isapre, uno ve un riesgo de cierre inminente en los próximos meses. La pregunta es cuándo puede ocurrir y de eso dependen de ciertos factores y se debe a tres razones: la primera, es que el modelo de negocios del sistema de isapres está completamente agotados. Es un modelo de gestión de riesgo financiero de las enfermedades de las personas y está agotado porque llevar a precio del manejo que se hace del riesgo financiero de las enfermedades que las personas presentan, hoy en el mundo lo que tiene que hacer es administrar el riesgo sanitario y buscar la manera de prevenir, porque espirales de incrementos de costos llevados a precios llevan a un momento en que la gente no es capaz de tolerar los aumentos de precios y sobre todo cuando se empiezan a cuestionar estos aumentos de precios, por la judicialización y la actitud de la superintendencia de salud”, explicó.

A renglón seguido, expuso que “lo segundo el hecho que en Chile se juntan en el mismo seguro o administración del financiamiento de salud el gasto en prestaciones con el gasto de al protección frente a situaciones de desempleo por situaciones de salud. Hoy el gasto en licencias médicas post-covid llegan al punto que sin incrementos de precios, se hace infinanciable. Hoy en Fonasa, del 7% que aportan los cotizantes para financiar las prestaciones de salud, el 92% de los lleva el gasto en si: es decir, 6,4 puntos van a financiar licencias médicas. En el caso de isapres, que es más bajo, va en 3 de los 7% en financiar licencias médicas”.

Hay un antecedente ante un posible proceso de quiebre de la isapre: “Cuando fui superintendente, me tocó administrar la crisis de Vida Plena, que quebró. Ahí tuvimos 150 mil beneficiarios y los casos de seguros catastrófico que no tenían continuidad, de personas que habían ganado en tribunales tratamientos de alto costo, o continuidad de tratamientos de cáncer, fue una situación muy traumática”.

“Aquí no hablamos de 150 mil personas, sino de 3 millones 300 mil personas ue podrían verse enfrentadas a una situación muy crítica. Todo esto va a depender si se autoriza o no un aumento de precios. De los casos judicializados, que van en 300 mil, van a estar en un par de meses más, y la superintendencia que se manifestó en contra del aumento de precios, podría ocurrir a cinco meses u a ocho meses más adelante. Ese podría ser el plazo si la situación no se resuelve”, cerró Inostroza.