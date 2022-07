Decenas de integrantes de diversas organizaciones ciudadanas se manifestaron este martes a las afueras del Congreso en la Región de Valparaíso, proponiendo un “Plan C” en caso de ganar el Rechazo en el plebiscito de nueva Constitución, el que se llevará a cabo este próximo 4 de septiembre.

En detalle, cerca de 60 movimientos y causas de la sociedad civil se reunieron a la salida del Parlamento para solicitar un gran acuerdo político-ciudadano que asegure terminar bien el proceso constituyente.

Esto también fue presentado a los senadores de la Democracia Cristiana (DC), Matías Walker y Ximena Rincón.

¿Qué es el “Plan C”?

“Estamos con más de 60 movimientos ciudadanos quienes participamos del proceso de la Convención Constitucional a través de las iniciativas de norma popular, juntando más 500 mil firmas, de las cuales todas fueron rechazadas dando un portazo en la cara”, afirmó el vocero de “Plan C”, Luis Baeza.

“Lamentablemente la propuesta de texto no nos representa y por tanto, venimos a proponer el Plan C que significa un acuerdo político-ciudadano, para que este proceso, si gana el Rechazo, no quede inconcluso y se haga cargo de las demandas sociales y presente una Constitución que nos represente a todos”, agregó el portavoz.

Dentro de los momentos que estuvieron presentes en Valparaíso se encuentran: la organización Primero las víctimas, Con mi plata no, Educación libre y diversa, Salud libre, entre otras.