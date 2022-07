El sistema frontal que afectó a la zona centro-sur este fin de semana dejó varios incidentes. En muchas comunas de la Región Metropolitana hubo un inundamiento grave de las calles e incluso veredas, además de que también fue una preocupación constante este sábado y domingo las centenares de personas que se quedaron varadas en el paso fronterizo Los Libertadores.

Solo contabilizando los camiones, son 250 de estos vehículos los que se quedaron atrapados entre Chile y Argentina por la fuerte nevazón. Sin olvidar que entre los afectados por la tormenta, también habían buses con familias y varios autos particulares.

Mientras tanto, en Farellones, los residentes y visitantes de la zona también tuvieron que soportar diferentes complejidades producto del sistema frontal. Lo que se vio en un video subido por Mauricio Purto, conocido médico deportivo y montañista, que adquirió gran fama tras ser el primer chileno en escalar dos y tres montañas de más de 8 mil metros.

En el registro compartido por el primer iberoamericano en escalar las Siete Cimas, se ve a una camioneta que al intentar descender en la nieva de Farellones, impacta contra dos autos. Un hecho que hizo que Purto calificara al conductor como “chofer prepotente impaciente“. Sin embargo, no todos quienes vieron el video opinaron igual que el escalador.

Salieron en defensa del conductor del vehículo

Uno que no estuvo de acuerdo con el montañista, fue Pablo Mackenna. “Purto. Te equivocaste. No cuesta nada reconocerlo. No conozco al hueón que maneja como la callampa y que creyó que su jeep era lo más, pero venía sin control, frenado todo el rato y al final paró“, replicó el expanelista de CQC.

Otra usuaria, @Camiblank, comentó: “No me parece prepotente, frenó en seco y comenzó a deslizarse. Se ve que no sabe manejar con nieve. No me parece que va intencionalmente chocando al resto”.

En la misma línea, el internauta @nicotop también escribió: “Lo que yo veo, es a una persona tratando de maniobrar en la nieve con nula suerte, las ruedas bloqueadas y para peor deslizándose libres sobre nieve dura. ¿Ustedes se creen mentalistas?”

Igualmente, hubieron comentarios que apoyaron a Purto. “Descubrió a la mala que su Rubicon de 30 palos vale callampa cómo 4×4“, respondió @elpeyucoh. Por último, el usuario @ernestsepulveda, declaró: “Si no sabe manejar en la nieve, mejor la ve por la tele. Más encima arriesgando la vida de otras personas“.