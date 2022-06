Juan Sutil y situación en macrozona sur: “El Estado de Derecho está superado y la justicia no funciona”

En medio de su intervención en el encuentro Enela 2022: “Con La Araucanía, Todos”, desarrollado este jueves, el presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil se refirió nuevamente a la situación de violencia que se vive en la macrozona sur, afirmando que en el lugar operan “organizaciones criminales que ejercen dictadura y terror”.

El empresario señaló que la realidad en el sector es “una agudización de un problema crítico, donde organizaciones criminales con poder de fuego y narcotráfico ejercen la dictadura y el terror”.

“Son cientos los afectados que solo quieren paz para ellos y sus familias, sin embargo, esto hoy no es posible. No existen las garantías mínimas de seguridad y abunda la desesperanza (…) el Estado de Derecho está superado y la justicia no funciona, pero hay que redoblar esfuerzos. No doblegarnos y menos callar ante estos hechos”, agregó.

Un aumento en los ataques

Lo anterior se argumenta según Sutil en el importante alza de ataques incendiarios en la macrozona sur, los cuales han sido acompañados con “graves y dolorosos 15 homicidios en solo seis meses del 2022, sumando 44 desde el 2018. Cada uno es una tragedia para las familias, ¡basta ya! Vamos a las soluciones”.

“El Presidente de la República debe garantizar la paz de todos los chilenos, las herramientas están y debemos actuar con determinación”, expuso el presidente de la CPC.

Pero Juan Sutil no solo tuvo palabras para el Ejecutivo, ya que apuntó sus dichos al Congreso, solicitando un avance en las “medidas legislativas que permitan elevar las penas, modernizar la inteligencia, más facultades a policías y resolver termas territoriales pendientes”.