Hotuiti Teao crítica a Gobierno por fallido vuelo humanitario a Rapa Nui: “Es una falta de respeto de la autoridad a una comunidad”

El pasado miércoles más de cien pasajeros de un vuelo humanitario a Rapa Nui quedaron varados en el Aeropuerto de Santiago tras el retraso de la Seremi de Salud en la toma de exámenes antígenos.

Debido a esto, Ciudadano ADN conversó con el oriundo de la isla y actual diputado por la Región de Valparaíso (distrito 7), Hotuiti Teao.

“Con este vuelo humanitario del nuevo Gobierno vemos la descoordinación del Minsal, donde llegan atrasados dos horas”, indicó el legislador.

En esa línea, el parlamentario señaló que tras este retraso “la gente del Minsal se va y no le da explicación nadie y por eso vemos en las redes sociales un montón de videos donde la misma gente de Rapa Nui y también del continente estaban muy ofuscados con una ira tremenda, nunca antes había pasado algo así”.

“Quiero que se pongan en el lugar de toda esa gente que quedó angustiada tratando volver a su casa, porque ni siquiera viven en el continente y por una u otra razón deben salir de la isla, habían niños que tenían que volver al colegio y perdieron el vuelo”, detalló el diputado.

Esto ocurre en el @NuevoPudahuel, las medidas dictatoriales impuestas por el @GobiernodeChile, ejecutadas por @ministeriosalud

Le han dado atribuciones de fiscalizar a civiles particulares sin potestad legal. Todo esto es ilegal, un civil no puede pedir documentos peinados. pic.twitter.com/Onxr14MZMo — Natalia Ravanales. (@NataliaRavanal1) June 29, 2022

“No están a la altura”

Hotuiti Teao señaló que al “buscar responsables, los dardos apuntan al Seremi de Salud de Valparaíso (Mario Parada) que no se coordinó y estuvo improvisando un montón de medidas y este fue el resultado”.

“Es una falta de respeto, porque todos nos equivocamos o llegamos atrasados, pero es una falta de respeto de la autoridad respecto a una comunidad”, añadió.

De ese modo, el diputado Hotuiti Teao se refirió a el anunció de apertura de Rapa Nui a partir del 1 de agosto y dijo: “El Presidete (Gabriel Boric) anuncia la gran apertura, pero cuando veo este tipo de ensayos que la preceden, definitivamente me doy cuenta que no están a la altura, no tiene la experiencia, quizás le falta ayuda”.

“Este nivel de improvisación va en desmedro de la calidad de vida de toda la gente que lo único que quiere es volver a su casa”, recalcó el parlamentario.