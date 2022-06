Vuelven las lluvias en la Región Metropolitana para esta semana

Lluvias, tormentas eléctricas e incluso granizos se registraron durante la jornada del lunes en la Región Metropolitana, evento meteorológico que también se pudo apreciar en otras zonas del país como en Coquimbo y Valparaíso.

Sin embargo, este no sería el único sistema frontal que se registraría durante esta semana en la capital, puesto que expertos han anticipado que la lluvia volverá a la RM.

En conversación con ADN Te Acompaña, el meteorólogo Gianfranco Marcone adelantó que las precipitaciones volverían a caer este viernes en la capital. “Hacia el día miércoles vuelve a entrar más nubosidad, un día mayormente nuboso con algo de sol; el jueves estará completamente nublado, y el día viernes viene un sistema frontal que ya podría dejar precipitaciones algo más constantes“. señaló.

Además sostuvo que durante este sistema frontal se “podría acumular una cantidad por sobre los 10 milímetros“.

Esta lluvia que se espera en la Región Metropolitana no alcanza para suplir el déficit de agua caída que presenta particularmente la capital. “Estamos en los meses donde llueve más. Si venimos de 5 o 6 meses con casi nada de agua y estamos con 60% de déficit, aún no equiparamos ni la historia ni la deuda respecto a la falta de lluvia. Todo sumado a 13 años en los que no llegamos a niveles normales”, detalló.