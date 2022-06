Meteorólogo anticipa temperaturas bajo cero para este martes en Santiago: “Podría haber lluvia el viernes, pero de forma más constante”

La lluvia marcó la tarde de este lunes en Santiago, la cual vino con algunos truenos y relámpagos, incluyendo también corte de luz en algunas zonas de la Región Metropolitana y que hasta provocó el cierre al acceso de la estación de metro Pedro de Valdivia por inundaciones durante al menos 10 minutos.

“Es una situación breve, débil entre comillas. Son nubes de tormenta, que también provocan granizos, chubascos y relámpagos. Ya terminó en la Región de Valparaíso y mañana va a amanecer despejado. Sólo podría caer algo en zonas cordilleranas. Son intensidades grandes, pero muy breves. Apenas cayeron 9 milimetros en Valparaíso y 3 milímetros en Santiago”, explicó respecto al fenómeno climático Gianfranco Marcone, meteorólogo de Canal 13, en diálogo con ADN Te Acompaña.

Durante la charla, advirtió que esta lluvia no alcanza a suplir el déficit en agua caída que presenta Santiago. “Estamos en los meses donde llueve más. Si venimos de 5 o 6 meses con casi nada de agua y estamos con 60% de déficit, aún no equiparamos ni la historia ni la deuda respecto a la falta de lluvia. Todo sumado a 13 años en los que no llegamos a niveles normales”, puntualizó.

Lo que viene para el clima en Santiago

Gianfranco Marcone reparó en dos elementos importantes: las heladas en la Región Metropolitana para este martes y la opción de que vuelva a caer lluvia el viernes en la Región Metropolitana, auqnue con otro tipo de condiciones.

“Podría seguir nevando en zona cordillerana, pero hay otro sistema frontal que llega el viernes. Santiago podría despertar con temperaturas mínimas entre -1 y 0, con lo que zonas más extremas podrían llegar a -2 y -3. Al miércoles entra nubosidad y podría volver a llover el viernes, aunque no como hoy, sino algo más constante, sobre los 10 milimetros“, apuntó junto con profundizar en el pronóstico para el resto del país.

“De Chillán al sur tendrán precipitaciones del tipo lluvia, más constante, en los próximos días, con viento de hasta 60 kilómetros por hora. En Aysén chubascos de agua nieve y tendrán temperaturas bajo cero, además de chubascos en Magallanes”, cerró el meteorólogo.