“Si es que no me voy a despedir…”: Dj Black reveló cómo saludar a Pailita le salvó la vida en balacera en Espacio Riesco

Este miércoles Ciudadano ADN conversó con Cristián Jara, mejor conocido como Dj Black, conductor de Radio Activa y uno de los asistentes a la fiesta “Nikkita” en Espacio Riesco del pasado martes, que dejó a cuatros personas heridas tras una balacera.

El locutor radial detalló que gracias a un encuentro con el artista urbano nacional Pailita y el jugador de fútbol Erick Pulgar, se salvó de encontrarse frente a frente con el atacante.

“Yo cruce la línea de fuego entre el que estaba disparando y la persona que cayó. Estuve al lado de una persona a la que le llegó un balazo y con mi señora al frente”, detalló el presentador radial.

“A las 4.30 terminaba esto y (con mi señora) no fuimos 5 minutos antes, y si es que no me voy a despedir de un VIP, en donde estaba Pailita y (Erick) Pulgar”, otra sería la historia, dio a entender Jara.

“Si no me voy a despedir de Erick y Pailita un minuto antes, hubiera estado justo en el cruce de la persona que llegó (a disparar)”, agregó posteriormente el dj nacional.

Jara reflexionó respecto a las fiestas nocturnas en Chile y sostuvo: “Ya sabes que en una disco, sea donde sea, los VIPs van a estar ocupados no necesariamente por gente que trabaja honestamente (…) Antes se terminaba una fiesta a lo más por una pelea entre curados, y ahora lo grave es que se saca pistola“, cerró Jara.