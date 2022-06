Ministra Vallejo y extensión de vacaciones: “Faltó una conversación más profunda con otras carteras”

Durante esta jornada, la ministra de la Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, valoró la medida de adelantar el periodo de vacaciones, dentro de un contexto de mayor carga viral, pero admitió que faltó mayor coordinación entre ministerios. En ese sentido, se refirió de forma especial al Ministerio de la Mujer y Equidad de Género.

La portavoz del Gobierno, Camila Vallejo, comentó que “efectivamente faltó una conversación más profunda con otras carteras y eso lo diagnosticamos rápidamente. Ya desde la semana pasada hemos estado trabajando con la ministra del Trabajo, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, algunas medidas adicionales para poder tener la perspectiva de los cuidados sobre la mesa”.

Para la ministra Vallejo, la decisión obedece completamente al contexto sanitario actual. “Es una decisión que es correcta efectivamente, porque el nivel de saturación de camas pediátricas, que son distintas a las de adulto UCI y mucho más complejas, es crítica. La situación de carga viral en este periodo ha sido más compleja que en otros. A los niños tenemos que protegerlos”, comentó al respecto la vocera de Gobierno.

Coordinación con otras carteras

“Por lo tanto, esta decisión por cierto que tuvo que tener mayor coordinación con otros ministerios. Eso lo establecimos la semana pasada. Por eso, nos hemos hecho cargo en una mesa de trabajo y coordinación con otras carteras”, sostuvo la ministra.

Finalmente, la ministra Vallejo no descartó mejoras al plan inicial, dada la conversación con otros ministerios y con énfasis en las mujeres. “No solamente la posibilidad de teletrabajar para las mujeres que están con contrato o las escuelas abiertas para las mujeres que no tienen redes de apoyo, sino que también evaluar otras medidas que puedan hacer de esto una solución y no un perjuicio para madres que están más precarizadas”, finalizó la portavoz del Gobierno.