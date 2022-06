La alta circulación del virus sincitial y sus efectos en la población pediátrica tienen consecuencias en la red hospitalaria. Los factores podrían varios: tanto la vuelta a la presencialidad como las asistencias a los centros de salud por síntomas que no son lo que parecen. Para la presidenta del Colegio Médico (Colmed) Santiago, Francisca Crispi, el diagnóstico, según señaló en ADN Hoy, es uno: “Las urgencias pediátricas están sufriendo un colapso”.

“Nosotros somos del Colmed de la Región Metropolitana y ahí, nuestros asociados nos han informado cómo ha existido un aumento explosivo de las consultas, con mucha dificultad para cubrir esa demanda y también la dificultad para manejar las camas críticas. Hay mucha preocupación en los pediatras en general sobre si van a poder enfrentar este invierno que recién está comenzando y ya está mostrando signos de colapsos de la red asistencial”, agregó.

De acuerdo a las proyecciones del gremio, apuntó Crispi, “creo que podemos estar en el peak: por el comportamiento de la curva, vemos que ha existido una desaceleración en el aumento de los casos y que ahora podríamos estar en el peak y luego presentar una disminución”.

“Eso sería un buen escenario, en términos que hemos visto a un menor número de casos que en olas anteriores; y también que hasta ahora no hemos tenido un aumento de las hospitalizaciones tan significativo, como tampoco de las muertes. Eso quiere decir que las vacunas están funcionando”, añadió.

Ante este escenario, vuelve una idea altamente restrictiva pero eficaz en lo que a transmisibilidad respecta: los cierres de los recintos educacionales, probablemente los lugar donde se producen los mayores contagios.

“Es una decisión compleja”, diagnosticó Crispi. Luego añadió: “El número de casos que uno ve es similar al 2019, previo a la pandemia. Por lo que no estamos en una situación de colapso, que es la habitual de todos los inviernos, que no podemos normalizar, es necesario que los niños y niñas vayan al colegio. Hemos visto los tremendos efectos para la salud y el desarrollo de la infancia todo el tiempo que tuvimos cerrados los colegios. No plantearía esa alternativa en cuanto a riesgo y beneficio. Sobre todo a menores de 1 año hay que evitar exponerlos”.

De esta forma, a juicio de la líder gremial, se hace fundamental reforzar la comunicación de riesgo: “Estamos viendo un brote importante de casos, sobre todo en niños de 1 a 4 años y menores de 1 año, de DRS y parainfluenza. Lo bueno de prevenir estos casos tiene las mismas conductas que para el covid-19: lo primero es evitar aglomeraciones en la medida de lo posible, también mantener el uso de mascarilla, sobre todo en familias que tienen niños pequeños, sobre todo porque sabemos que en estas edades es donde se presentan de maneras más complejas los virus respiratorios. También saber cuándo consultar: probablemente la población en estos dos años perdió el conocimiento de cuándo consultar una urgencia y cuándo no. Hemos recibido muchas frustraciones de pediatras diciéndonos que hay muchos resfríos comunes, niños con cuadros respiratorios sin dificultad respiratoria ni fiebre alta por mucho tiempo, que finalmente terminan colapsando el sistema sanitario. El rol de la comunicación de riesgo es fundamental”.

A ello se suma el fortalecimiento de la red para reconvertir camas y recontratar personal, y finalmente seguir los protocolos de contagio covid-19 en los colegios (ventilación, mascarilla, distancia, vacunación).

“Congestión nasal no es signo de alarma para ir a la urgencia. Si para ir a la atención primaria y realizar sus controles sanos. Pero es importante el mensaje: la dificultad respiratoria, el hundimiento de costillas, la coloración azul de la piel, el aleteo nasal, todo en más de dos días”, finalizó Crispi.