En el marco del Día del Padre Unicef Chile llama a la paternidad activa

Este domingo 18 de junio en Chile se celebra el Día del Padre, fecha que Unicef ha utilizado para hacer un llamado a realizar una paternidad activa a todos los papás del país.

Es por esto, que Ciudadano ADN conversó con Glayson Dos Santos, representante adjunto de Unicef en Chile, quien explicó que busca y los beneficios que trae esta aproximación parental.

El delegado explicó que la paternidad activa “es la importancia que tiene el padre en la crianza y los efectos positivos que los acercamientos de padre e hijos pueden tener para toda la vida de una persona”.

“Si miramos para atrás, toda la crianza estaba en manos de la mamá y ahora se comprenden mejor los efectos positivos de la presencia de los padres en diferentes niveles: procesos educativos, procesos lúdicos, de responsabilidad”, agregó.

Pero el representante de Unicef en Chile señaló que uno de los puntos más relevantes de esta crianza es que “da oportunidades iguales del cuidado para hombres y mujeres”.

“Un padre activo en la vida de sus hijos no necesariamente vive o está casado con la mamá y eso no significa que no tienen esa responsabilidad”, agregó.

Las barreras

El delegado del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Chile detalló que existen barreras que hacen más difícil a los padres sumarse a esta paternidad activa, siendo el machismo una de las principales.

“El pensamiento machista impone que este trabajo (de cuidar y educar a los hijos) es de la mujer, puesto que hay supuesto roles que están definidos por género”, añadió.

A esto se suma que “no se comprende que cuando se asume tener un hijo, también se sumen responsabilidades”. “En la Convención de los Derechos del Niño dice explícitamente que la obligación de los padres con los niños es acompañarlos”, dijo.

Igualmente, se añade una “barrera de la carga laboral, que limita a los padres del tiempo de calidad con sus hijos”.

La necesidad de un tiempo de calidad

Pero ojo, ya que Dos Santos dijo que el tiempo es relativo, puesto que si bien hay padres que tienen 10 minutos para estar con sus hijos, esto no condiciona que la interacción padre e hijo debe ser de cualquier calidad.

“Hay que estar presentes, dejar el celular y la televisión a un lado, mirar a los hijos a los ojos, prestarle atención, cómo esta hablando, cuáles son sus gestos, porque a través de la convivencia uno verifica cómo está, si está pasando temas de violencia, de bullying o de acoso”, complemento.

“Apreciar los vínculos emocionales y afectivos es sumamente importante para el desarrollo integral de ese niños, que se va a reflejar toda su vida. Además, aplicar la paternidad activa, también transforma (a los papás) en un adulto mejor”, puntualizó.