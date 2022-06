Cambios en Plan Paso a Paso: se podrá mostrar PCR negativo para entrar a lugares cerrados

Este viernes, el Ministerio de Salud anunció modificaciones al Plan Seguimos Cuidándonos, Paso a Paso. Uno de ellos tiene relación con la entrada a lugares cerrados, ya que las personas podrán mostrar tanto el pase de movilidad como un PCR negativo.

“Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, quienes no cuenten con un pase de movilidad podrán ingresar a dichos recintos si cuentan con un resultado negativo en un test PCR para SARS-Cov-2 realizado en Chile, cuya muestra no debe exceder las 24 horas antes del ingreso”, indica el documento publicado en el Diario Oficial.

De este modo, ahora estará permitido mostrar un PCR negativo para ingresar a lugares cerrados, según esta nueva norma del Plan Paso a Paso.

Cambio en los aforos

Otros de los cambios en el Plan Seguimos Cuidándonos Paso a Paso, esta en los aforos de eventos masivos de distinta índole. Por ejemplo, se permitirá un 100% de aforo en aquellos lugares que realicen eventos culturales y que tengan una capacidad habitual de 350 personas o menos, tales como salas, teatros y cines.

En esa línea, el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, señaló que “no hay una flexibilización respecto a las medidas sanitarias, sino que en aspectos en las cuales pueden ser optimizadas, lo hemos hecho en diálogo con el sector de la cultura”.

“Las personas que no tienen un pase de movilidad, pero que se han hecho una prueba en las últimas 24 horas en un laboratorio adecuadamente certificado por el ISP, podrán asistir al evento“, indicó Cuadrado.

Paso a Paso: clasificación de lugares según riesgo

Actividades de bajo riesgo

“Se considerarán actividad de bajo riesgo aquellas donde no se permita comer ni beber durante el espectáculo, se ventile entre una función y otra, no se permita que los asistentes canten o alcen la voz, los asistentes permanezcan en asientos fijos previamente delimitados, y la duración del evento no exceda las dos horas”, detallaron desde el Minsal.

En la medida que se cumplan los requisitos anteriormente nombrados, los eventos podrán tener un aforo del 100%.

Actividades de alto riesgo

Por el contrario, las actividades serán consideradas como de alto riesgo, siempre que “no se pueda cumplir al menos una de las características establecidas para las actividades de bajo riesgo. En las actividades de alto riesgo el aforo máximo será de un 75%”.

Además, si el recinto donde se realiza una actividad cultural tiene un aforo habitual mayor a mil personas, el aforo máximo será de un 75%, esto de forma independiente al riesgo que presente cada actividad.