La cuenta de Instagram que se atribuye a Brownie, el perro del Presidente Gabriel Boric, compartió una “carta abierta” al Mandatario justo en la previa de su primera Cuenta Pública en el Congreso Nacional.

En ella, destaca de Boric “la templanza y paz interior que me inspiran una tremenda seguridad” y comparte una emotiva imagen de los dos.

El Presidente presenta su primera Cuenta Pública este miércoles en el Congreso Nacional de Valparaíso. Se espera que los ejes del discurso sean derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y medioambiente.

La “carta abierta” de Brownie

Carta Abierto a mi humano presidente 📝

Ya van 3 meses desde que empezaste esta travesía de ser el humano de todo nuestro país, lo que significa que ya no sólo haz tenido que velar por mí, sino que por todo un país ❣️ Woof

Desde ese entonces cada semana anhelo esas videollamadas que mi abuela recibe y dónde me cuentas con detalle todo lo que haces por esta patria, su gente y animales. (Woof por el recién firmado acuerdo de Escazú! ) 🌲🏞️🌎

Siempre me preguntan mis brows ¿Y cómo está tu humano? ¿Qué tan duro es tener el rol que tiene tu humano? ¿Es tu humano feliz? Y solo puedo responderles una cosa: cada vez que lo observo no solo veo a mi tutor, sino a una persona con una templanza y paz interior que me inspiran una tremenda seguridad. No tengo que saber que has hecho, me basta con observar tu mirada y convicción para darme cuenta que estás dándolo todo por la gente de este país ❣️🥰🐧

Pero entiendo que con ver tu mirada no basta (especialmente para el resto), hay que ver las acciones concretas. Como dice mi abuela “Amar son acciones, no buenas razones” 🐶 Por eso estaré moviendo mi colita por tu cuenta pública, mañana Miércoles a las 11 AM 🕙 en cadena abierta y luego a las 9PM por los medios de noticias. Tengo muchas ganas de olfatear lo que se ha avanzado en materia de salud, educación, equidad de género, economía, derechos sociales, medio ambiente y demases.

Yo también te cuento brevemente, me gustaría hacer mi propia cuenta pública, demostrarle a Chile y el mundo las cosas que se vienen, el cómo informar a las personas, las denuncias que he hecho acabo, las actividades en pro del medioambiente y animales que he asistido, motivar internacionalmente a que se hable de mascotas en diversos países del hemisferio y mucho más! 🗺️📢

Hoy te veo poco y cada vez menos, pero esos momentos en que nos reencontramos, nos apreciamos, reconozco de inmediato que sigues siendo tú: mi humano del que tanto admiro y confío. Esta foto es sólo una muestra de nuestra esencia.