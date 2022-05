Transportistas forestales tras acuerdo: “Ninguno de los últimos gobiernos nos había ofrecido lo que hoy está en la mesa”

Tras varios días de negociación y paralización, que incluyó incluso la opción de aplicar Ley de Seguridad del Estado, transportistas forestales llegaron a un acuerdo con el Gobierno en materia de seguridad.

El subsecretario del Interior Manuel Monsalve, quien encabezó estas reuniones, sostuvo que el Ejecutivo se comprometió a impulsar un “estado intermedio“, el cual tendrá como finalidad proteger y resguardar las vías y rutas a lo largo del país con personal de las Fuerzas Armadas.

Sobre esto se refirió el gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag), René Muñoz, quien en conversación con ADN Hoy manifestó que a pesar de los bloqueos y desacuerdos, se logró el acuerdo que estaban buscando. “La conclusión final es que se logró el acuerdo. Es cierto que hubo varios caminos, pero se logró lo que estábamos buscando“, señaló.

El dirigente además explicó el motivo del por qué algunos transportistas forestales mantuvieron los cortes de ruta a pesar del acuerdo firmado en primera instancia. “Se anexaron otras federaciones de camiones que fueron enturbiando las conversaciones, pero finalmente se logró el acuerdo y que fue refrendado en La Moneda”, indicó.

Además, Muñoz afirmó que a pesar del enredo en las negociaciones, se logró algo que “ninguno de los últimos gobiernos, desde el segundo Gobierno de Bachelet hasta el segundo paso Piñera, nos había ofrecido lo que hoy está en la mesa“.

No obstante, el transportista manifestó que esperan que “esto avance en los plazos comprometidos, porque lo que se está planteando es que el clima de trabajo para nosotros es totalmente inseguro”.

Seguridad y relación con comunidades

Para René Muñoz, el problema en la macrozona sur no solo responde a ataques incendiarios, sino que también en el robo de la madera. “Acá no hay solo problemas de seguridad en función de atentados y quemas de casa, sino que hay una industria montada en función de lo que es el robo de la madera, que financia a gran parte de estos grupos delictuales“, puntualizó.

El gerente de la Asociación de Contratistas Forestales AG (Acoforag) detalló que 89 mil camiones con madera ilegal transitó por las regiones del Biobío y la Araucanía, lo cual estaría avaluado en más de US$100 millones. “Acá no fusiona el estado de derecho, las instituciones no funcionan, carabineros llega tarde siempre a todo, no hay prevención”, aseguró.

No obstante, el dirigente enfatizó en que “sí se puede trabajar con las comunidades de la zona sin que estos renuncien a sus reivindicaciones, y eso es lo que hay que elevar hoy día”.