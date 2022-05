Comisiones de Minería y Energía del Senado enviarán oficio a Contraloría por comunicado de desabastecimiento de ENAP

Las comisiones de Minería y Energía del Senado enviarán un oficio a la Contraloría General de la República por la alerta de desabastecimiento que emitió la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) durante la paralización de trabajadores subcontratados en la región del Biobío.

La manifestación de los trabajadores agrupados en Fenatrasub durante la pasada jornada de viernes provocó la suspensión de las labores de “logísticas y de distribución de combustible” por parte de ENAP, quienes ese mismo día dieron cuenta que solo había combustible para cinco días en la zona y para las regiones del sur del país.

Durante la tarde de ese viernes, ENAP informó que la paralización había cesado, lo cual fue desmentido por los propios trabajadores, quienes siguieron movilizados hasta este lunes, cuando el Gobierno ordenó el desalojo de los accesos a Carabineros.

La senadora Loreto Carvajal (PPD) aseguró que acuden a Contraloría “para que nos informe respecto al quehacer de ese comunicado. Sobre todo los fundamentos en los que versó este comunicado público. También al Ejecutivo respecto a la información que se tenía al momento de la emisión de este comunicado”.

En tanto, el ministro de Energía Claudio Huepe no ocultó su molestia luego de que el presidente del directorio de ENAP, José Luis Mardones, no llegara a la comisión para abordar lo sucedido, malestar que también compartieron otros senadores, quienes no dudaron en criticar su ausencia.