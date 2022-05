Doctor en Educación y deterioro en la salud mental escolar: “Es respuesta de lo que ocurre en nuestra sociedad”

En el marco del Día internacional contra el acoso escolar, conmemorado este 2 de mayo y tras los anuncios del Ministerio de Educación que buscan mejorar la salud mental de las y los escolares, Ciudadano ADN conversó con el psicólogo y doctor en Educación de la Universidad Central, Daniel Sánchez, sobre la realidad del país respecto de estos temas.

“Lo que ocurre en las comunidades educativas es respuesta de lo que ocurre en nuestra sociedad. La escuela es un microespacio que manifiesta las dificultades que tenemos en términos sociales y culturales”, afirmó el especialista, en miras al aumento de los hechos de violencia escolar registrados en el último tiempo en el país.

Es por esto, que Sánchez sostuvo que “siempre es tiempo de invertir en nuestro niños, niñas y adolescentes (NNA). Siempre es tiempo de tomarnos en serio lo que está ocurriendo con la violencia sobre todo”.

La “desastrosa” pandemia

El psicólogo señaló que la pandemia es uno de los grandes factores que ha agravado el aumento de hechos violentos en colegios y ha empeorado el estado de la salud mental escolar. “Lo derivado del coronavirus ha sido desastroso. Sin dos años de educación presencial, quedamos al debe, se nos olvidó trabajar las habilidades sociales y afectivas porque trabajamos solo contenidos”, señaló.

En esa línea, el doctor en Educación manifestó que el anuncio del Gobierno de invertir en salud mental escolar y estructura en los colegios del país “es una excelente noticia”, pero advirtió que no se debe olvidar que “esto requiere que intervengamos lo antes posible la comunidad educativa, que no son solo los niños, sino que profesores, educadores, apoderados, directivos, profesionales no docentes, todos y todas”.

“Hay que mirar a la comunidad entera y poner mucha atención en particular a los procesos que vive el profesorado. Han tenido dos años de mucha dificultad porque aquí no tuvimos educación online, tuvimos educación en pandemia. La educación a distancia tiene otro objetivo y en el incendio que tuvimos que apagar en pandemia, seguimos haciendo lo de antes pero a distancia”.

Pero ojo, ya que Sánzhez recalcó que la importancia de la inversión, principalmente en infraestructura, no se tiene que notar en que los edificios sea espectacular, sino que “tengan las condiciones necesarias para que el aprendizaje sea un proceso favorable para NNA, con cosas mínimas como agua, luz, electricidad y calefacción en invierno”.

La importancia de la diversidad

En tanto, el doctor en Educación resaltó de forma enérgica, que uno de los principales avances y la clave para comenzar a disminuir la violencia en los colegios chilenos es poner a la diversidad en el centro.

“Tenemos que establecer la diversidad, ya sea sexual, de credo, de género, de raza, en un insumo fundamental que promueva una escuela mejor. La diversidad no es un impedimento, sino que se convierte en la característica fundamental de la institución educativa y de ahí diseñamos planes de intervención y formas de convivir donde la diferencia es vital y ahí desaparece el acoso”, puntualizó.

Pero, además se suma que Daniel Sánchez llamó a olvidar esa frase que dice que los niños, niñas y adolescentes son el futuro, ya que “son el presente. “Si pensamos en el adulto que va llegar a ser un niño, estamos vulnerando sus derechos más fundamentales, el reconocimiento de su infancia (…) por lo que nos falta hacernos la pregunta ¿Qué escuela quieren los niños?”, señaló.