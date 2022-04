Semana Santa es motivo para que las familias en territorio nacional opten, en general, por el consumo de productos del mar. Más allá de los motivos detrás de la decisión, saber en qué fijarse al momento de comprar pescados o mariscos se vuelve primordial. Por eso Gabriel Reyes, de Fresca Pesca, conversó con ADN Te Acompaña.

“Hay que pescar pescado fresco cuando los ojos estén brillantes, no grises. La carne, además, debe estar firme. Si se salen las escamas, es que hay un problema. El olor del pescado debe ser del mar, no amoniacal; si huele muy fuerte, hay que tener cuidado. Si las escamas están pegajosas o tienen una suerte de gelatina, significa que no es recién sacado del mar, sino que ha sido descongelado”, fueron parte de las primeras definiciones del experto. Y agregó: “Las agallas deben estar limpias, brillantes y de color rojo o rosado; no hay que comprar si están pálidas o de un color amarillento”.

En cuanto a los mariscos, el conocimiento popular habla que deben estar bien cerrados. Pero para las machas, “tienen que moverse si las tocas; si quieres comer machas frescas, tienen que moverse”, dijo Reyes.

Sobre dónde comprar, Gabriel aseguró que lo clave es mantener una confianza con el casero de las ferias libres y que en eso, empezar a hacer preguntas. “Vaya con su casero y siga esas recomendaciones y primero, que el adulto pruebe el producto”, señaló.

Productos top

La población, dijo el conocedor, elige por precios el producto del mar: “La merluza común es la más popular; luego sigue la reineta, el congrio, la corvina y recientemente la merluza austral. Además, si hay acceso a productos de roca, prefieren la vieja. Pero hay que probar de todos: en el norte está la palometa; en el sur, la corvinilla“.