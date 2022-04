En entrevista con radio ADN, el exministro de salud Jaime Mañalich, habló sobre las medidas anunciadas por el Gobierno, en relación a la pandemia del covid-19 en el país.

“Estamos en una situación compleja. El Ministerio de Salud ha hecho anuncios parciales, sin política estable. Hay una disminución de las personas que se están vacunando”, señaló Mañalich.

Para el exjefe de la cartera de Salud, uno de los principales problemas actuales es que no se cuenta con un sistema de seguimiento. “Se iba a dejar de hacer testeos de covid-19”, apuntó. Esto último, haciendo referencia a una flexibilización por parte del Gobierno, ya que, a su juicio, se “tomarán medidas sólo cuando se enfrente fuertes alzas en los casos”.

“El problema de esto es que es una falacia, porque la velocidad con la que se instala una ola de covid-19, con la variante nueva ómicron BA-2, es mucho mas rápida y contagiosa que la que tenemos ahora y requiere estar muy atentos” complementó en ADN.

Apertura de fronteras

Sobre las medidas anunciadas por el ministerio de Salud durante la semana, Jaime Mañalich acusa un problema de comunicación. “Insisto, si vamos a dar a conocer nuevas medidas, tenemos que explicar por qué las estamos tomando. No sabemos cuánta gente está llegando contagiada al país”

“El gobierno está diciendo, o las sensaciones que está transmitiendo, es que la pandemia ya se acabó. ¿Se dejará de ocupar mascarillas, o solo en algunas instancias? No se ha hecho énfasis en que la mascarilla se mantiene”, profundizó el exministro.

Consultado sobre los anuncios del ministerio el próximo martes 12 de abril, Mañalich cree que “hay dos cosas que no están ocurriendo. Hay información pobre, según el propio Colegio Médico, que está capturado por la izquierda. Y segundo, no se puede abandonar la vacunación intensiva y el testeo”.

Finalmente, Jaime Mañalich señaló que “como ya sabemos, la instalación del Gobierno ha sido compleja. No le tomaron el peso. Si los casos son miles, los hospitales tendrán estrés. Y esto es porque no han comunicado. Vaya usted a fiscalizar a una feria libre y decirles que no es como lo entendieron”.