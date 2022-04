Un grupo de diputados de oposición aseguraron estar reuniendo antecedentes, con el fin de interpelar a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, tras asegurar el pasado miércoles que durante la administración del expresidente Sebastián Piñera, un avión con migrantes expulsados había regresado al país con todos sus pasajeros.

En tanto, los parlamentarios descartaron por ahora, impulsar una acusación constitucional.

Así lo explicó el diputado de Evópoli, Francisco Undurraga, quien sostuvo: “Lo que hemos conversado con los jefe de bancada, tanto de Renovación Nacional y de la UDI, entendiendo las posturas del Partido Republicano, nosotros creemos que todavía no es tiempo. No debemos cometer el mismo error que cometió la oposición anterior, que hoy está gobernando. Nosotros no estamos aquí para revanchas”.

Asimismo, la parlamentaria RN, Camila Flores expresó: “Creo que lo más pronto posible tenemos que estar interpelando a la ministra del Interior. Son muchas las situaciones que ella ha cometido como falta y nos parece que tiene que aclarar”.

Una solicitud a la Contraloría

En esa línea, los legisladores, el pasado jueves, entregaron un documento a la Contraloría, solicitando un pronunciamiento del organismo, respecto de un posible incumplimiento de funciones de la ministra Siches.

En dicho texto, los diputados de oposición, solicitaron al órgano fiscalizador determinar si la falta de veracidad en los dichos emitidos en el Congreso por Siches sería una infracción al Principio de Probidad Administrativa consagrado en el artículo 8 de la Constitución, o si vulneraría las Bases Generales de la Administración del Estado.

Al respecto, el diputado RN, Andrés Longton expresó: “Vamos a seguir recabando antecedentes como los que venimos a entregar a la Contraloría, para efecto que se pronuncie y de esa manera determinar si es que hay una falta grave a la probidad o bien si es que hubo una falta de omisión de denuncia teniendo previamente conocimiento de los hechos”.

Finalmente, desde la UDI se refirieron al anuncio del Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) de abrir un sumario al interior del organismo para determinar responsabilidades, situación que los gremialistas calificaron como “injusto”.