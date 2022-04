“Debe ser detenido en su escalada violenta”: Renato Garín envía carta a claustro de la U. de Chile en contra de Fernando Atria tras polémico video

El pasado domingo, el convencional Renato Garín, envió una carta dirigida al claustro académico de la Universidad de Chile en contra de su par, el constituyente Fernando Atria, luego de un video publicado en redes sociales, en donde se ve a una amiga de la hija del también abogado, golpeando una piñata con la cara del exdiputado.

En detalle, la madrugada del pasado 2 de abril, la hija de Fernando Atria, Antonia Atria Fuentes, publicó un video en redes sociales, en donde se aprecia a una amiga de la joven en medio de la celebración de su cumpleaños, en donde golpea una piñata con la cara de Renato Garín.

Así lo relató el exdiputado en su misiva: “la tarde del sábado 2 de abril, recibí el llamado de mi madre angustiada, quien me avisó de la existencia de un video en redes donde mi rostro es apaleado como una piñata. Todo esto en la casa de un colega de departamento de la Escuela de Derecho”.

“En el epítome de su violenta carrera, Atria cruza el límite. El día viernes, en su estupenda casa en Pedro de Valdivia Norte, se ha organizado una fiesta para una estudiante de la Facultad que no es su hija. En los videos se aprecia el clima festivo, una suerte de carnaval del odio, donde la performance principal es destruir una piñata con mi rostro”, agrega Garín en el texto.

Es más, en esa línea, el exmilitante de Revolución Democrática afirmó que “en las mismas imágenes se observa al señor Atria con la torta para la festejada. En mi casa nunca mi padre le llevó una torta con esa actitud a una jovencita, menos en ausencia de mi madre”.

Un odio intelectual

Asimismo, Garín manifestó que esta situación “es inaceptable” y “peor aún, responde a un odio intelectual propagado por nuestro “colega” desde dentro de la Facultad. Hoy me ha tocado ser yo la víctima de esta escalada fascistoide, sin embargo mañana puede ser alguna o alguno de ustedes”.

“A mi entender, el señor Atria debe ser detenido en su escalada violenta. Pienso que no puede seguir educando jóvenes, ni acumulando ayudantes, ni promoviendo el odio a vista y paciencia del Decano, de quien Atria fue ayudante con nombramiento. Sin embargo, esto nos atañe a todas y todos, es de nosotras y nosotros de quien depende la paz de nuestra institución, puesto que somos el Claustro de esta Facultad”, agregó.

Igualmente, Renato Garín detalló que “junto a un grupo de personas, me encuentro analizando los caminos jurídicos, fácticos y políticos a fin de hacer justicia de forma integral. No descansaré de esta tarea aunque me tome la vida entera. Tal como me lo han señalado decenas de colegas: No soy yo quien debe retirarse de la docencia en la Facultad”.

“Todo tiene un límite”, finalizó el exlegislador en su misiva.

En tanto, Garín por medio de su cuenta de Twitter, en horas de la mañana de este lunes, llamó a Antonia Atria a renunciar al Senado de la Universidad de Chile.

Solicito públicamente la renuncia de Antonia Atria Fuentes al Senado de la Universidad de Chile. — Renato Garin Constituyente (@RenatoGarinG) April 4, 2022

La disculpa de Atria

Previo al envío de esta carta, Renato Garín recurrió a las redes sociales y denunció este hecho: “Esto no es gracioso, al contrario. Antonia Atria Fuentes, hija del señor Atria y la subsecretaria Fuentes, sube a sus redes este video. La gracia consiste en romper una piñata con mi rostro. ¿Qué ocurriría si fuera una de mis parientes y el rostro fuera el de Atria?“.

A lo anterior, Fernando Atria se disculpó expresando su desconocimiento del hecho: “Ayer llevé feliz la torta a una muy querida amiga de mis hijas que celebraba su cumpleaños en mi casa. Después, mientras yo ya dormía, usaron una piñata con la foto de un CC (convencional constituyente), lo que creo de mal gusto. Como fue en mi casa, aun sin mi conocimiento, mis disculpas al convencional Renato Garín”.

Esto no es gracioso, al contrario.

Antonia Atria Fuentes, hija del señor Atria y la subsecretaria Fuentes, sube a sus redes este video. La gracia consiste en romper una piñata con mi rostro.

¿Qué ocurriría si fuera una de mis parientes y el rostro fuera el de Atria? pic.twitter.com/DOwO9KiQoE — Renato Garin Constituyente (@RenatoGarinG) April 2, 2022