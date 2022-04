La presidenta ejecutiva de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios (Andess), Jessica López, se refirió a un eventual racionamiento de agua en la Región Metropolitana, aunque precisó que “no debería haber” durante estos meses de otoño e invierno.

Eso sí, todo depende de la cantidad de lluvia que se registre en este periodo, considerando que en años anteriores la cantidad de agua caída ha sido inferior al promedio de la capital. De mantenerse este escenario, el racionamiento podría decretarse en el próximo verano.

López aclaró todas estas dudas en conversación con el programa Green News de Radio Concierto, en el capítulo que se emitirá este sábado. La ejecutiva de Andess señaló que un corte de agua en Santiago “no es un riesgo inminente que estemos enfrentando, ya pasó la temporada más crítica, que naturalmente es el verano”.

“Lo importante ahora es ver cómo se comportan las lluvias del invierno para el próximo verano“, indicó López, y agregó sobre un eventual racionamiento que “no debería haber, tendría que ocurrir algo anormal para que pasara eso”.

¿Qué pasa con Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes?

El pasado 14 de marzo, el Presidente Gabriel Boric sostuvo que “existe una probabilidad cierta de que tenga que haber racionamiento de agua en la Región Metropolitana en la segunda mitad del segundo semestre. Eso es algo que me advirtió el ex Presidente Piñera”.

El Mandatario se comprometió a “hacer todos los esfuerzos para que esto no sea necesario. Nosotros no le haremos el quite a los problemas”. También apuntó a tres comunas que podrían tener dificultades al respecto: Lo Barnechea, Vitacura y Las Condes.

Sobre el sustento técnico de las declaraciones del Presidente Boric, Jessica López explicó que “esas tres comunas se abastecen del río Mapocho y todo el resto de Santiago se abastece del río Maipo, y el río Mapocho es mucho más chico y además viene con menos agua”.

Junto con lo anterior, subrayó que “el riesgo ahí es mayor porque además no tienen los megaestanques de Pirque o el Embalse El Yeso, que ayudan a suplir cuando el agua es muy poca”.

“Ese era el riesgo más grande, está súper acotado, pero siempre es importante llamar a los vecinos de esas comunas a que le bajen un minutito al riego automático y con eso podemos hacer un gran aporte”, recalcó López.