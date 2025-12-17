;

Calendario escolar 2026: revisa cuándo parten las clases y las vacaciones de invierno en Chile

El Ministerio de Educación ya definió las fechas clave del próximo año académico, con diferencias relevantes según la región.

El Ministerio de Educación (Mineduc) ya oficializó el calendario escolar 2026, que define las principales fechas del año académico en todo el país.

El documento establece cuándo comienzan las clases, en qué momento termina el primer semestre y cómo se organizarán las vacaciones de invierno, según cada región.

Desde el organismo recordaron que estas fechas corresponden al calendario general, y que cada establecimiento puede realizar ajustes específicos según su modalidad o contexto local.

Si bien la mayoría de las regiones iniciará el año escolar el lunes 2 de marzo y tendrá vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio, existen excepciones importantes.

Calendario escolar 2026

RegiónInicio de clasesIngreso NT1 a 4° MedioIngreso EPJAFin primer semestreVacaciones de invierno
Arica y Parinacota2 de marzo4 de marzo4 de marzo9 de julio13 al 24 de julio
Tarapacá2 de marzo4 de marzo4 de marzo9 de julio13 al 24 de julio
Antofagasta2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Atacama2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Coquimbo2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Valparaíso2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Metropolitana2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
O’Higgins2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Maule1 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Ñuble2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Biobío2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
La Araucanía2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Los Ríos2 de marzo4 de marzo4 de marzo18 de junio22 de junio al 3 de julio
Los Lagos2 de marzo4 de marzo10 de marzo2 de julio6 al 17 de julio
Aysén2 de marzo4 de marzo4 de marzo25 de junio29 de junio al 17 de julio
Magallanes2 de marzo4 de marzo4 de marzo25 de junio29 de junio al 17 de julio

Para revisar el calendario completo publicado por el Mineduc, ingresa AQUÍ.

