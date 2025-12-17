Calendario escolar 2026: revisa cuándo parten las clases y las vacaciones de invierno en Chile

El Ministerio de Educación (Mineduc) ya oficializó el calendario escolar 2026, que define las principales fechas del año académico en todo el país.

El documento establece cuándo comienzan las clases, en qué momento termina el primer semestre y cómo se organizarán las vacaciones de invierno, según cada región.

Desde el organismo recordaron que estas fechas corresponden al calendario general, y que cada establecimiento puede realizar ajustes específicos según su modalidad o contexto local.

Si bien la mayoría de las regiones iniciará el año escolar el lunes 2 de marzo y tendrá vacaciones de invierno entre el 22 de junio y el 3 de julio, existen excepciones importantes.

Calendario escolar 2026

Región Inicio de clases Ingreso NT1 a 4° Medio Ingreso EPJA Fin primer semestre Vacaciones de invierno Arica y Parinacota 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 9 de julio 13 al 24 de julio Tarapacá 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 9 de julio 13 al 24 de julio Antofagasta 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Atacama 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Coquimbo 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Valparaíso 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Metropolitana 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio O’Higgins 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Maule 1 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Ñuble 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Biobío 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio La Araucanía 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Los Ríos 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 18 de junio 22 de junio al 3 de julio Los Lagos 2 de marzo 4 de marzo 10 de marzo 2 de julio 6 al 17 de julio Aysén 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 25 de junio 29 de junio al 17 de julio Magallanes 2 de marzo 4 de marzo 4 de marzo 25 de junio 29 de junio al 17 de julio

Para revisar el calendario completo publicado por el Mineduc, ingresa AQUÍ.