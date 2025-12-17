Durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre se registró una explosión en Viña del Mar que alertó y llamó la atención de los transeúntes, movilizando también a personal de emergencias.

El hecho ocurrió cercano a las 16:30 horas en pleno centro de la ‘Ciudad Jardín’, específicamente en un local de comida al interior del Paseo Cousiño, ubicado entre Avenida Valparaíso y Viana.

El incidente movilizó a tres unidades del cuerpo de bomberos de Viña que acudió al lugar para responder ante cualquier tipo de emergencia y situación que se pueda presentar tras el acontecimiento principal.

Si bien se registraron varios daños materiales y hubo consecuencias considerables en la infraestructura del local, no hubo presencia de llamas ni se desencadenó ningún incendio, por lo que el personal de emergencia se dedicó a atender a las personas lesionadas.

En definitiva, fueron dos los trabajadores que resultaron heridos, uno de ellos con lesiones en su brazo de carácter leve por quemaduras, mientras que el otro se vio afectado en su rostro, siendo trasladado directamente a un centro asistencial.

Según la información preliminar que entregó bomberos respecto a la explosión, el suceso se habría ocasionado por un gas refrigerante que se habría acumulado (presuntamente de forma defectuosa en su recipiente) dentro del local.