;

FOTO. Explosión en pleno centro de Viña del Mar deja dos trabajadores heridos en local de comida

Primeros reportes apuntan a un gas refrigerante como origen del accidente.

José Campillay

Gonzalo Pérez

Gonzalo Pérez - Explosión Viña del Mar

Gonzalo Pérez - Explosión Viña del Mar

01:19

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante la tarde de este miércoles 17 de diciembre se registró una explosión en Viña del Mar que alertó y llamó la atención de los transeúntes, movilizando también a personal de emergencias.

El hecho ocurrió cercano a las 16:30 horas en pleno centro de la ‘Ciudad Jardín’, específicamente en un local de comida al interior del Paseo Cousiño, ubicado entre Avenida Valparaíso y Viana.

El incidente movilizó a tres unidades del cuerpo de bomberos de Viña que acudió al lugar para responder ante cualquier tipo de emergencia y situación que se pueda presentar tras el acontecimiento principal.

Revisa también:

ADN

Si bien se registraron varios daños materiales y hubo consecuencias considerables en la infraestructura del local, no hubo presencia de llamas ni se desencadenó ningún incendio, por lo que el personal de emergencia se dedicó a atender a las personas lesionadas.

En definitiva, fueron dos los trabajadores que resultaron heridos, uno de ellos con lesiones en su brazo de carácter leve por quemaduras, mientras que el otro se vio afectado en su rostro, siendo trasladado directamente a un centro asistencial.

Según la información preliminar que entregó bomberos respecto a la explosión, el suceso se habría ocasionado por un gas refrigerante que se habría acumulado (presuntamente de forma defectuosa en su recipiente) dentro del local.

ADN

Contenido patrocinado

&#039;Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos&#039;

'Me pidió matrimonio bajo las estrellas. Estaba en mis planes volver a casarme. A mí me gustaría formar familia en un tiempo más y tener hijos'

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Pamela Anderson: “Es una práctica el tener confianza al salir de casa con o sin maquillaje”

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que &#039;Comando Estelar&#039; estuvo un año guardada: &#039;Teníamos muchos proyectos&#039;

Lyon La F habla de su momento en la música y revela que 'Comando Estelar' estuvo un año guardada: 'Teníamos muchos proyectos'

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Metallica, Guns N Roses, Nirvana y más: este es el listado de los 20 discos de rock clásico más vendidos el 2025

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Año nuevo 2026: ¿Dónde habrá shows de pirotecnia?

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con &#039;All I Want for Christmas Is You&#039;

Mariah Carey rompe un récord histórico en Billboard con 'All I Want for Christmas Is You'

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: &#039;Lo dijimos antes&#039;

Latife Soto asegura que anticipó el triunfo de Kast y lanza inquietante advertencia relacionada con su gobierno: 'Lo dijimos antes'

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

El pueblo chileno imperdible para estas vacaciones: A menos de dos horas de Santiago y cuenta con playas y museos

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

¿Cómo evitar el estrés de fin de año? Consejos para sobrevivir Navidad y Año Nuevo

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

Alerta de altas temperaturas: Cómo reconocer y prevenir un golpe de calor en niños y adultos mayores

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad