A eso de las 09:00 de este viernes llegó hasta el Palacio de Tribunales el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, para comparecer ante la ministra en visita de la Corte Marcial, Romy Rutherford, en calidad de inculpado, en el marco de las indagatorias por los fraudes en la institución castrense.

Martínez tuvo un breve diálogo con los medios que allí lo esperaban: “He dicho públicamente que nunca he estado sobre la ley, pero tampoco bajo la ley. Hoy he venido a comparecer ante la justicia”.

Consultado sobre su inocencia, señaló: “Por supuesto que soy inocente”.

“Vengo en calidad de inculpado. Le quiero reiterar que lo que he dicho, y (lo dije) en la cuenta pública (del Ejército, día de su renuncia), básicamente fue que las garantías procesales que tienen hoy los militares activos o en retiro no son tales. Por ejemplo, no se nos está permitido poder testificar en compañía de un abogado, como hoy lo tiene el 99% de los chilenos. Solamente para la justicia civil”.

En relación a los cuestionamientos por su patrimonio, Martínez acotó: “Se ha hablado sobre mi patrimonio. Mi patrimonio es legítimo. Y les pido, por favor, que cuando se dan las noticias de este calibre, que se investigue bien, porque se hace un daño tremendo”.

Si bien se desconoce el tiempo que Martínez pasará frente a Rutherford compareciendo, si se toman en cuenta los casos de excomandantes que previamente han estado en tal situación, podría ser el día completo.